“Amo a mi Patria” atrae la participación de 7,9 millones de jóvenes vietnamitas

Hanoi (VNA) - Más de 7,9 millones de afiliados y jóvenes participaron en las actividades de la campaña “Amo a mi Patria” 2026, desplegada desde mayo en todo el país, según informó la Federación de Jóvenes de Vietnam (FJVN).



Según Le Hai Long, vicepresidente permanente de la organización, la campaña ha incluido 3.100 ceremonias de izamiento de la bandera en monumentos, sitios históricos y lugares emblemáticos; 1.050 proyectos juveniles y 2.518 actividades de regreso a las raíces, visitas y ofrendas de incienso en sitios históricos y culturales.



Las actividades forman parte de la serie de programas conmemorativos del 70.º aniversario del Día Tradicional de la Federación de Jóvenes de Vietnam (15 de octubre), que se desarrollarán los días 10 y 11 de octubre en Hanoi.



La mañana del 10 de octubre, unos 1.200 delegados de distintas localidades participarán en la ceremonia de izamiento de la bandera, la séptima etapa y la clausura de la campaña en Hanoi. El programa incluirá una exhibición colectiva de Semaphore, un resumen de la campaña, intercambios con representantes juveniles y la entrega de reconocimientos.



Ese mismo día se celebrará el programa “Sábado voluntario” en el barrio de Hoan Kiem, con actividades comunitarias vinculadas al aniversario de la Liberación de Hanoi (10 de octubre), contribuyendo así a la construcción de una capital civilizada, moderna, próspera, verde, limpia y hermosa.



Durante los días 10 y 11 de octubre, en la zona peatonal del lago Hoan Kiem, se llevará a cabo una exposición sobre los 70 años de la FJVN, que presentará su proceso de formación y desarrollo, así como sus movimientos, programas y contribuciones. También se exhibirán productos de emprendimiento e innovación, aplicaciones de transformación digital y productos artesanales y culturales.



El punto culminante de la serie de actividades es la conmemoración de las siete décadas de la fundación de la FJVN, celebrada la noche del 11 de octubre. También organizarán otras actividades, incluidas la entrega del Premio "Nguyen Chi Thanh" en 2026 a 70 funcionarios destacados de esta organización y el Festival de Música Juvenil de 2026.



La campaña también ha incluido actividades de homenaje a familias con méritos revolucionarios, veteranos y madres heroicas, apoyo a niños y jóvenes en situación desfavorecida, educación sobre la historia local, encuentros con testigos históricos y divulgación sobre la soberanía nacional en las fronteras y el mar.



Hasta la fecha, más de 530 mil afiliados y jóvenes han participado en las ceremonias de izamiento de la bandera. Las actividades de la campaña han movilizado cerca de 2,3 millones de dólares y permitido entregar 86 mil regalos y becas a estudiantes, jóvenes y personas en situación vulnerable.



En el ámbito digital, las actividades de la campaña han registrado cerca de 232 millones de visualizaciones en las plataformas y páginas de la FJVN. En TikTok se han publicado más de 17.600 videos con las etiquetas #ToiYeuToQuocToi y #70NamHoiLHTNVN, con cerca de 560 millones de visualizaciones. El alcance total en las redes sociales se aproxima a 1,3 mil millones./.

VNA