Efectúan en Hanoi taller internacional sobre empoderamiento de mujeres en economía del cuidado

Hanoi (VNA) - El Ministerio del Interior, en colaboración con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Embajada de Australia en Vietnam, organizó hoy un taller internacional sobre el empoderamiento de las féminas en la economía del cuidado.



El taller tuvo como objetivo intercambiar experiencias, identificar los principales desafíos en materia de políticas relacionadas con la economía del cuidado y consultar las prioridades para Vietnam, contribuyendo así a la preparación del Diálogo Político de Alto Nivel de APEC sobre la Mujer y la Economía, que se celebrará en 2027.



El próximo año, Vietnam será el país anfitrión de APEC. El Ministerio del Interior se encargará de organizar el Diálogo Político de Alto Nivel de APEC sobre la Mujer y la Economía, el Diálogo Público-Privado sobre la Mujer y la Economía y otros eventos relacionados. Esta será una oportunidad para que Vietnam impulse una agenda regional integral y orientada a resultados sobre la economía del cuidado.



En su discurso de apertura, la viceministra del Interior, Nguyen Thi Ha, destacó que el empoderamiento de las mujeres en la economía del cuidado no es un tema nuevo, pero requiere un enfoque más integral y sistemático, acorde con los rápidos cambios que experimentan Vietnam y la región de Asia-Pacífico.



Según la viceministra, la economía del cuidado no solo está vinculada a la protección social y la igualdad de género, sino también al mercado laboral, la productividad, la calidad de los recursos humanos, la competitividad y la capacidad de la economía para adaptarse a los cambios demográficos a largo plazo.



Vietnam ha desarrollado un marco legal y normativo relativamente completo en este ámbito, que incluye el Código Laboral, la Ley de Igualdad de Género, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Población y la Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género para el período 2021-2030. Uno de los objetivos clave es reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado.



Actualmente, las mujeres dedican 1,68 veces más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y al cuidado de la familia, una cifra que cumple la meta fijada para 2025. Sin embargo, esta situación sigue siendo un desafío para las oportunidades de empleo y el desarrollo económico de las mujeres.



Este desafío se hace aún más evidente en el contexto del envejecimiento de la población de Vietnam, que se prevé entre en la etapa de población envejecida en 2034, mientras que el tamaño de los hogares se reduce, la tasa de natalidad disminuye y la migración laboral aumenta. Como consecuencia, crece la demanda de cuidados, mientras que la responsabilidad sigue recayendo principalmente en las familias y, en particular, en las mujeres.



La viceministra Nguyen Thi Ha señaló que las políticas de protección social, desarrollo de servicios sociales, atención sanitaria y adaptación al envejecimiento de la población constituyen una base importante para que Vietnam avance gradualmente hacia una economía del cuidado integral, que combine la atención sanitaria, la rehabilitación, el trabajo social y los cuidados en el ámbito familiar y comunitario. Un sistema de cuidados eficaz contribuirá a generar más oportunidades para que las mujeres participen en el mercado laboral y contribuyan al crecimiento económico.



Por su parte, Caroline Nyamayemombe, representante de ONU Mujeres en Vietnam, subrayó la necesidad de considerar el cuidado como un componente esencial de la infraestructura económica. Invertir en servicios de cuidado de calidad, accesibles y asequibles puede generar empleos estables, promover la igualdad de género y contribuir al desarrollo de una economía más sólida y sostenible.



Asimismo, señaló que la construcción de un sistema de cuidados requiere la coordinación entre el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los trabajadores, el mundo académico y las comunidades. APEC 2027 también ofrece a Vietnam una oportunidad para impulsar la cooperación regional en materia de empoderamiento económico de las mujeres, vinculando la economía del cuidado con la economía verde, la economía digital y los cambios demográficos.



ONU Mujeres reafirmó su disposición a colaborar con el Ministerio del Interior y sus socios en la generación de evidencia, la formulación de políticas, la movilización de inversiones y el desarrollo de iniciativas prácticas destinadas a promover el empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo de la economía del cuidado.



En el taller, los delegados intercambiaron experiencias de la región de Asia-Pacífico, analizaron las prioridades políticas para APEC y debatieron soluciones para desarrollar sistemas de cuidados eficaces. Los participantes destacaron la necesidad de una inversión conjunta por parte de los Gobiernos, las empresas, las comunidades y las familias, que incluya el desarrollo de servicios de cuidado, entornos laborales favorables a la conciliación de la vida laboral y familiar, sistemas de protección social y empresas especializadas en el sector de los cuidados./.

VNA