Diplomacia parlamentaria refuerza la confianza política entre Vietnam y China

Hanoi (VNA) - La diplomacia parlamentaria desempeña un papel cada vez más activo en el fortalecimiento de la confianza política entre Vietnam y China, afirmó el embajador vietnamita en Beijing, Pham Thanh Binh, en una entrevista para la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en vísperas de la visita oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Por invitación de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, el titular del Parlamento encabezará una delegación de alto nivel de Vietnam en una visita oficial al país vecino del 11 al 15 de octubre y copresidirá la segunda reunión del Comité de Cooperación entre ambos órganos legislativos.



Según el embajador Pham Thanh Binh, esta será la primera visita de Thanh Man a China en calidad de presidente de la Asamblea Nacional y tendrá lugar en un momento en que Vietnam está implementando la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, la Asamblea Nacional de la XVI legislatura inicia un nuevo mandato y China pone en marcha el XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social.



La visita dará continuidad a los estrechos intercambios de alto nivel entre los dos Partidos y países, y contribuirá a concretar las percepciones comunes alcanzados durante la visita de Estado a Vietnam del secretario general del Partido y presidente de China, Xi Jinping, en abril de 2025, y la visita de Estado a China del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, en abril de 2026.



El embajador destacó que la visita reafirma la posición consecuente de Vietnam de considerar las relaciones con China una opción estratégica y una prioridad máxima de su política exterior.



Asimismo, contribuirá a profundizar la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y promover la construcción de una Comunidad de futuro compartido de importancia estratégica Vietnam-China a un nivel más elevado en la nueva era, conforme a la orientación de las "seis mayores" (mayor confianza política, una cooperación más sustantiva en materia de defensa y seguridad, una cooperación sustantiva más profunda, una base social más sólida, una coordinación multilateral más estrecha y un mejor control y solución de las diferencias).



Respecto a los avances de las relaciones bilaterales en 2026, Thanh Binh señaló que la confianza política continúa consolidándose mediante frecuentes intercambios de alto nivel y el funcionamiento eficaz de los mecanismos de cooperación, entre ellos el Comité Directivo de Cooperación Bilateral y el Diálogo Estratégico Ministerial "3+3" sobre Diplomacia, Defensa y Seguridad Pública.



La cooperación económica y comercial, la inversión y la conectividad de infraestructuras también registran avances significativos. En los primeros ocho meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó unos 216,1 mil millones de dólares, un aumento del 35,2% interanual. La cooperación ferroviaria entra en una fase de implementación concreta, mientras avanzan los trabajos para construir pasos fronterizos inteligentes y zonas de cooperación económica transfronteriza.



El embajador señaló asimismo la ampliación de la cooperación hacia nuevos ámbitos, como la ciencia y la tecnología, la innovación, la economía digital, la transición verde, las energías limpias y la formación de recursos humanos. Paralelamente, los intercambios entre localidades y la cooperación cultural, educativa y turística continúan desarrollándose activamente.



En cuanto a la cooperación parlamentaria, el funcionario afirmó que esta constituye una parte importante de las relaciones bilaterales. Junto con las relaciones entre los Partidos, la diplomacia estatal y los intercambios entre los pueblos, la diplomacia parlamentaria contribuye a fortalecer la confianza política, crear marcos jurídicos para la cooperación y convertir las percepciones comunes y acuerdos de alto nivel en políticas y programas concretos.



La segunda reunión del Comité de Cooperación permitirá revisar los resultados de los acuerdos alcanzados, definir las prioridades de cooperación para el próximo período, intensificar el intercambio de experiencias legislativas y fortalecer el papel de los dos órganos legislativos en la supervisión de la implementación de acuerdos y proyectos bilaterales.



El embajador expresó su confianza en que la visita contribuya a abrir una nueva etapa en la cooperación entre los dos Partidos, los dos países y sus órganos legislativos, y a consolidar y desarrollar aún más la Asociación de Cooperación Estratégica Integral Vietnam-China./.

VNA