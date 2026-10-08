Presidente de Panamá concluye su exitosa visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su esposa, Maricel Cohen de Mulino, partieron hoy de Hanoi, concluyendo su visita oficial a Vietnam del 5 al 8 de octubre por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de la nación, To Lam, y su cónyuge.



Durante su estancia, el presidente Mulino, su esposa y la delegación de alto nivel de Panamá rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositaron una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires, en la calle Bac Son, Hanoi.



El secretario general y presidente To Lam encabezó la ceremonia oficial de bienvenida, las conversaciones y el banquete de Estado ofrecido al mandatario visitante. Ambos se reunieron con la prensa y presenciaron la ceremonia de entrega de documentos de cooperación.



El primer ministro Le Minh Hung y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, mantuvieron encuentros con el ilustre visitante.



En las conversaciones, los dirigentes vietnamitas destacaron la importancia de esta visita, la primera de un jefe de Estado entre ambos países en 14 años, después de que Vietnam y Panamá conmemoraran en 2025 el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



La parte vietnamita reafirmó que concede gran importancia a las relaciones de amistad tradicional con Panamá, así como al papel y la posición estratégica de este país en la región y en el mundo.



Con una economía dinámica y el Canal de Panamá, un importante centro regional de conexión marítima y aérea, logística y financiera, Panamá puede trabajar junto con Vietnam para desempeñar el papel de puerta de entrada comercial y logística entre el Sudeste Asiático y América Latina.



José Raúl Mulino expresó su agradecimiento a Vietnam por haber sido el primer país en firmar, en 1979, el Protocolo sobre la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. Asimismo, felicitó al Estado y al pueblo vietnamitas por los importantes logros alcanzados durante más de 40 años de Renovación.

Afirmó que Panamá considera a Vietnam un socio prioritario en la región de Asia-Pacífico y está dispuesto a servir de puerta de entrada para conectar al país indochino con las economías de América Latina.



Los dirigentes de ambos países expresaron su satisfacción por los avances positivos registrados en las relaciones bilaterales en los últimos tiempos y subrayaron que existe un amplio margen para una cooperación mutuamente complementaria, sobre todo en los ámbitos de la economía, el comercio y la inversión.



En esta ocasión, las dos partes mantuvieron un amplio intercambio sobre orientaciones estratégicas destinadas a profundizar y hacer más sustanciales las relaciones bilaterales.



Con motivo de la visita, las dos partes emitieron una Declaración Conjunta.



En el marco de la visita, el presidente José Raúl Mulino y su esposa, Maricel Cohen de Mulino, visitaron el Templo de la Literatura. El mandatario panameño también asistió y pronunció un discurso en el Foro Empresarial Vietnam-Panamá.



Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general y presidente To Lam, y la cónyuge del mandatario panameño, Maricel Cohen de Mulino, participaron en un programa de experiencias culturales sobre las comunidades étnicas minoritarias de Vietnam./.

VNA