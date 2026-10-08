Hanoi sitúa recursos humanos cualificados en el centro del crecimiento

​Hanoi (VNA)- El III Foro Económico de la Capital (Capital Economic Forum (CEF III 2026) se celebró en Hanoi bajo el lema "Motores de crecimiento derivados de recursos humanos altamente cualificados", con la participación de numerosos delegados vietnamitas y extranjeros.

El evento debatió numerosos temas relacionados con la mejora de la calidad de los recursos humanos para responder a las necesidades de la nueva economía.

​El contenido central del foro se centró en situar a las personas en el centro del proceso de innovación, aumentar la productividad y elevar la competitividad, con el fin de generar nuevos motores de crecimiento; de modo que el desarrollo de los recursos humanos no se limite a la contratación y la formación.

Al intervenir en el encuentro, el vicepresidente y secretario general de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Hanoi (HANOISME) y jefe del Comité Organizador de CEF III 2026, Mac Quoc Anh, señaló que la idea central del foro es que los recursos humanos de alta calidad no figuran meramente un insumo para la economía, sino que deben convertirse en un motor directo de la productividad, la innovación, la competitividad y el nuevo crecimiento.

​Esta es también la razón por la que el foro no debe limitarse a ser un seminario sobre contratación y formación, sino que necesita situar la cuestión de los recursos humanos en el ámbito de la economía, la productividad y la capacidad de desarrollo de las empresas, reiteró.

​El éxito del acontecimiento no se medirá por el número de intervenciones o de mensajes formulados, sino por su capacidad para convertir las conclusiones en acciones concretas después del foro, comentó.

Si la tecnología, el capital y los mercados son recursos importantes para el crecimiento, las personas constituyen la capacidad que permite a las empresas absorber, gestionar y transformar esos recursos en resultados concretos, precisó.

El objetivo último del programa es elaborar un "Marco de acción posterior al CEF III", con la expectativa de ampliar los canales de intercambio entre los organismos de gestión, las empresas, las instituciones de formación y los socios internacionales, vinculando así el desarrollo de los recursos humanos con la necesidad de elevar la productividad, promover la innovación tecnológica y fortalecer la competitividad de las empresas, remarcó.

Por su parte, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, embajador de Azerbaiyán en Vietnam, afirmó que se trata de una cuestión de gran actualidad. Las pequeñas y medianas empresas son uno de los motores más importantes de la economía, especialmente en el contexto del desarrollo tecnológico y la transformación digital, enfatizó.

Una competencia sólida y un sistema jurídico moderno son condiciones indispensables para este proceso y, desde esta perspectiva, Vietnam constituye uno de los casos de éxito más destacados del mundo en la materialización de este objetivo, resaltó. Hanoi desempeña un papel importante en este proceso, agregó.

Los nuevos desafíos exigen nuevos conocimientos y habilidades, así como nuevos métodos educativos y flexibilidad en el proceso de implementación. Desde esta perspectiva, las autoridades de Hanoi están desempeñando una labor muy destacada, remarcó.

En la ocasión, se presentó oficialmente el Consejo de Expertos de Alto Nivel del CEF, que desempeñará funciones de asesoramiento, evaluación crítica, orientación y síntesis de conocimientos especializados para las actividades del foro.

El Consejo está integrado por nueve miembros que son expertos en los ámbitos de la economía, la ciencia y la tecnología, la gestión, la educación y la comunicación, así como representantes empresariales./.

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