Primeros ministros de Vietnam y Laos acuerdan profundizar nexos bilaterales

Vientiane (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, acordaron hoy profundizar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países, generar avances en la cooperación económica y fortalecer la coordinación en materia de defensa y seguridad.



El acuerdo fue alcanzado durante sus conversaciones celebradas este jueves en Vientiane, en el marco de la visita oficial del jefe del Gobierno vietnamita a Laos.



Saleumxay Kommasith dio una cálida bienvenida al dirigente vietnamita en su primera visita oficial a Laos desde que asumió el nuevo cargo y destacó que la visita contribuirá a profundizar las relaciones bilaterales de manera sustantiva y efectiva.



Por su parte, el primer ministro Le Minh Hung afirmó que Vietnam está dispuesto a acompañar y apoyar a Laos dentro de sus posibilidades, especialmente mediante el intercambio de experiencias en gestión macroeconómica, finanzas y presupuesto, reforma institucional, desarrollo de infraestructuras y formación de recursos humanos.



Ambos dirigentes se informaron mutuamente sobre la situación de sus respectivos países y las orientaciones de desarrollo para los próximos tiempos, y expresaron su satisfacción por los avances de las relaciones bilaterales. Reafirmaron que las relaciones especiales Vietnam-Laos constituyen la máxima prioridad de la política exterior de cada país.



En este sentido, acordaron mantener los intercambios y contactos de alto nivel, promover los mecanismos de cooperación y aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes, así como los planes de cooperación entre ambos Gobiernos.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, y delegados en la ceremonia de entrega del proyecto del Centro de Datos y de Identificación Ciudadana. (Fuente: VNA)





En materia de defensa y seguridad, reafirmaron que este ámbito sigue siendo uno de los pilares de las relaciones bilaterales.



Acordaron fortalecer la coordinación para preservar la seguridad y la estabilidad, gestionar y proteger las fronteras, y prevenir y combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y los delitos de alta tecnología.



También convinieron en ampliar la cooperación en nuevos ámbitos, como la industria de defensa y la ciberseguridad.



En el ámbito económico, destacaron que la cooperación en materia de inversión constituye un punto sobresaliente de las relaciones bilaterales.



Actualmente, Vietnam cuenta con unos 300 proyectos de inversión en Laos, con un capital registrado total de alrededor de 7 mil millones de dólares, lo que convierte a Laos en uno de los principales destinos de inversión de las empresas vietnamitas.



Para generar avances en la cooperación económica, acordaron incrementar la complementariedad y la conectividad entre ambas economías, dando prioridad a las inversiones en sectores de alto valor añadido y al desarrollo del transporte, las infraestructuras, la logística y los pasos fronterizos.



Las dos partes coordinarán la elaboración de una hoja de ruta y una lista de prioridades con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 5 mil millones de dólares y avanzar hacia los 10 mil millones de dólares anuales.



También acordaron acelerar la ejecución de grandes proyectos, resolver las dificultades relacionadas con los mecanismos y procedimientos y mejorar la eficiencia de las inversiones.



En materia de educación, formación y desarrollo de recursos humanos, Vietnam continuará apoyando a Laos en la formación de cuadros, expertos y recursos humanos de alta calidad.



Ambas partes valoraron el proyecto de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam, considerándolo como una obra simbólica que contribuye a cultivar la amistad entre las dos naciones.



En esta ocasión, el primer ministro Le Minh Hung anunció que Vietnam construirá y donará al pueblo de las provincias laosianas de Huaphan y Champasak dos escuelas, por un valor total de 2 millones de dólares.



Los dos primeros ministros también acordaron fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología, transporte, energía y minería.



Las dos partes coordinarán los preparativos para las actividades del “Año de solidaridad y amistad Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2027”, con motivo del 65º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y del 50º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales, acordaron intensificar el intercambio de información y las consultas sobre cuestiones estratégicas, así como continuar coordinándose y apoyándose mutuamente en el marco de la ASEAN, las Naciones Unidas, los mecanismos de la Subregión del Mekong y otros foros multilaterales.



El primer ministro Le Minh Hung invitó a su homólogo Saleumxay Kommasith a participar en la Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) y la Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Viet Nam (CLMV), que se celebrarán en Vietnam en noviembre de 2026.



Inmediatamente después de las conversaciones, ambos primeros ministros presenciaron la ceremonia de entrega de 11 documentos de cooperación en los ámbitos de seguridad, justicia, finanzas, energía, educación y formación, asuntos étnicos, religión y cooperación entre localidades.



También asistieron a la ceremonia de entrega del proyecto del Centro de Datos y de Identificación Ciudadana y a la ceremonia de inicio del proyecto de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam./.