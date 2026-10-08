Vietnam impulsa la cooperación parlamentaria al margen de la UIP-153

Pretoria (VNA)- Al margen de la 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-153) en Arusha, Tanzania, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, sostuvo hoy reuniones con dirigentes de la UIP, de Azerbaiyán, Camboya y Laos.



Al reunirse con la presidenta de la Unión Interparlamentaria, Tulia Ackson, Nguyen Hong Dien destacó sus contribuciones positivas a las actividades de la UIP en los últimos tiempos.



Expresó su confianza en que Ackson, en su calidad de expresidenta de la Asamblea Nacional de Tanzania, apoye el impulso de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Vietnam y Tanzania, de manera que estén a la altura de las excelentes relaciones políticas entre ambos países.



A su vez, Tulia Ackson formuló votos porque la Asamblea Nacional de Vietnam considere acoger en el futuro eventos de la UIP; al mismo tiempo, afirmó que la Unión Interparlamentaria está dispuesta a apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los diputados mediante programas diseñados específicamente para sus necesidades, así como a cooperar en ámbitos concretos, sobre todo la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en las actividades parlamentarias.



En el encuentro con Anda Filip, secretaria general de la UIP, Hong Dien propuso apoyar a la Asamblea Nacional de Vietnam en el mejoramiento de sus capacidades legislativas y de supervisión, aumento de su participación en los mecanismos especializados de la Unión, así como coordinar la organización de actividades y foros temáticos en la nación indochina.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, y Anda Filip, secretaria general de la UIP. (Fuente: Cancillería)





Mientras, Anda Filip afirmó su compromiso de continuar cooperando estrechamente para intensificar las relaciones de cooperación y los vínculos entre la UIP y la Asamblea Nacional de Vietnam.



Por otro lado, al dialogar con Hong Dien, la presidenta de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán, Sahiba Gafarova, expresó su satisfacción por la elevación de las relaciones entre los dos países al nivel de Asociación Estratégica durante la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Azerbaiyán en mayo de 2025.



Sobre esta base, solicitó el apoyo de Vietnam a su candidatura a la presidencia de la UIP para el mandato 2026-2029 y señaló que sería la primera representante del Grupo de Eurasia en ocupar este cargo en la Unión Interparlamentaria.



En el mismo día, Hong Dien también se reunió con el primer vicepresidente del Senado de Camboya, Ouch Borith. En las conversaciones, el representante vietnamita comentó que su país concede gran importancia a la organización de actividades conmemorativas en 2027 para celebrar el 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.



También valoró positivamente el desarrollo fructífero de los nexos entre ambas naciones en los años transcurridos y propuso que las Asambleas Nacionales de las partes mantengan una estrecha cooperación en aras de impulsar el comercio y la inversión en todos los sectores.



Por su parte, Ouch Borith hizo hincapié en la necesidad de que ambos países sigan impulsando la cooperación económica, comercial y de inversión, así como faciliten vías aduaneras para que las mercancías de cada país puedan acceder al mercado del otro.



En la cita con Khaykhamphithoune Phoxay, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Laos, Nguyen Hong Dien afirmó que Vietnam concede gran importancia a la relación de amistad y solidaridad especial con el país vecino.



Además, evaluó altamente la estrecha coordinación entre las partes en los preparativos para la visita del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Laos del 8 al 9 del presente mes.



Mientras tanto, Khaykhamphithoune Phoxay afirmó que coordinará eficazmente la organización de intercambios de delegaciones de alto nivel y seguirá fortaleciendo las relaciones de cooperación entre ambas Asambleas Nacionales en el futuro.



La 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-153) continuó hoy sus sesiones y debates.



En especial, la UIP-153 dio oficialmente la bienvenida al Parlamento de Nauru como su miembro número 184 y aprobó la Resolución "Desarrollo social inclusivo para todos: Estrategias parlamentarias para promover los derechos y el empoderamiento de las personas con discapacidad", entre otros./.