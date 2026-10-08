Premier vietnamita se reúne con secretario general y presidente de Laos

Vientiane (VNA)- En el marco de su visita oficial a Laos, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reunió hoy en Vientiane con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del Estado, Thongloun Sisoulith.



Thongloun Sisoulith dio una cálida bienvenida al primer ministro Le Minh Hung en su primera visita oficial a Laos como jefe del Gobierno vietnamita y destacó la importancia de la visita, que refleja los estrechos vínculos de solidaridad especial entre los dos Partidos, Estados y pueblos.



El secretario general y presidente de Laos felicitó a Vietnam por los logros alcanzados, especialmente en el desarrollo socioeconómico, y expresó su confianza en que el país continuará cosechando importantes resultados en su proceso de renovación, y cumplirá con éxito la Resolución del XIV Congreso del Partido.



También valoró la coordinación entre ambos Gobiernos en la implementación de los acuerdos de alto nivel y la promoción de la cooperación en diversos ámbitos.



Por su parte, el primer ministro vietnamita felicitó a Laos por los importantes resultados alcanzados en los últimos tiempos, especialmente en la construcción del sistema político, el desarrollo socioeconómico, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores.



Compartió algunos de los principales resultados de Vietnam, entre ellos los esfuerzos para renovar las instituciones y reorganizar el aparato estatal, promover la innovación y la transformación digital, así como fortalecer la autonomía y la resiliencia de la economía.



Al informar sobre los resultados de sus conversaciones con el primer ministro laosiano, Saleumxay Kommasith, el jefe del Gobierno vietnamita señaló que ambas partes acordaron importantes contenidos destinados a profundizar las relaciones Vietnam-Laos y hacerlas más sustantivas y efectivas. Asimismo, suscribieron 11 documentos de cooperación en diversos ámbitos.



El primer ministro subrayó la necesidad de generar cambios cualitativos en la cooperación bilateral, centrándose en eliminar los obstáculos, impulsar proyectos clave y aportar beneficios concretos a los pueblos de ambos países.



Los dos dirigentes reafirmaron que mantener y cultivar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos constituye una política coherente y una máxima prioridad de cada país. Consideraron que estos vínculos revisten importancia estratégica para la seguridad y el desarrollo de ambos países.



Acordaron fortalecer la conectividad entre las dos economías y promover la cooperación en comercio, inversión, energía, infraestructuras, logística y ciencia y tecnología, así como intensificar la cooperación cultural, la educación y formación, los intercambios entre pueblos y la cooperación entre las localidades.



También acordaron coordinarse para organizar con éxito las actividades del “Año de Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos” 2027, con motivo del 65º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y del 50º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países.



Ambas partes acordaron reforzar los intercambios y las consultas sobre cuestiones estratégicas, así como mantener una estrecha coordinación en los foros regionales e internacionales, contribuyendo a mantener un entorno de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo.



El primer ministro Le Minh Hung afirmó que el Gobierno vietnamita coordinará estrechamente con su par laosiano para orientar a los ministerios, sectores y localidades en la aplicación eficaz de los acuerdos de alto nivel, garantizando que los compromisos se traduzcan en acciones y resultados concretos en beneficio de los pueblos de ambos países./.

VNA