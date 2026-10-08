Política

Dirigentes vietnamitas felicitan al primer ministro indio Narendra Modi

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy felicitaciones al primer ministro indio, Narendra Modi, con motivo del 25º aniversario de su asunción como jefe del Gobierno central y del estado de Gujarat.

El primer ministro indio, Narendra Modi. (Fuente: ANI/VNA)
El primer ministro indio, Narendra Modi. (Fuente: ANI/VNA)

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy felicitaciones al primer ministro indio, Narendra Modi, con motivo del 25º aniversario de su asunción como jefe del Gobierno central y del estado de Gujarat./.

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