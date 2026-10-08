Dirigentes vietnamitas felicitan al primer ministro indio Narendra Modi

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy felicitaciones al primer ministro indio, Narendra Modi, con motivo del 25º aniversario de su asunción como jefe del Gobierno central y del estado de Gujarat./.
Vietnam e India impulsan la cooperación en turismo y aviación
Vietnam e India buscan reforzar la conectividad aérea, aumentar los flujos turísticos y ampliar la cooperación en hoteles, resorts y servicios turísticos.