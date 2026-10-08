Empresa pública de radiodifusión KBS reabre su oficina en Vietnam

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Hanoi (VNA)- La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Thi Thu Hang entregó hoy la licencia para la reapertura de la oficina de la empresa pública de radiodifusión KBS de Corea del Sur en el país.

Al intervenir en el acto de entrega, la vicecanciller valoró la reapertura de la oficina de KBS en Vietnam como un hito importante en la cooperación periodística entre ambos países, como contribución a promover el entendimiento mutuo y fortalecer la Asociación Estratégica Integral bilateral.

Como resultado, KBS se convirtió en la quinta agencia de noticias de Corea del Sur que cuenta con una oficina en Vietnam y el trigésimo primer medio extranjero que opera actualmente en la nación indochina, señaló.

El regreso de KBS contribuye a enriquecer la red de medios de comunicación internacionales presentes en Vietnam y, al mismo tiempo, crea un nuevo canal informativo para que el público surcoreano e internacional conozca mejor la situación, la gente y el desarrollo de Vietnam, reiteró.

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Al referirse a las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, la funcionaria informó que, tras casi 35 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, los vínculos bilaterales se han desarrollado con fuerza y han logrado resultados sustanciales en diversos ámbitos.

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De cara al futuro, expresó su esperanza de que los dos países se conviertan cada vez más en socios prioritarios el uno del otro y pongan en marcha más "proyectos faro" de carácter emblemático para la cooperación bilateral.

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En particular, en el contexto de que Vietnam está entrando en la nueva etapa de desarrollo, Thu Hang formuló votos porque KBS, en particular, y los medios de comunicación surcoreanos, en general, sigan acompañando al país anfitrión y reflejen de manera oportuna, objetiva y profunda sus logros en materia de desarrollo, innovación e integración internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con los organismos competentes, facilitará las condiciones necesarias para que KBS desarrolle eficazmente sus actividades en Vietnam, apuntó.

Por su parte, la embajadora de Corea del Sur en Vietnam, Lee Miyon, enfatizó que trabajará para apoyar activamente a la labor de los corresponsales en la difusión de una imagen diversa y dinámica del país sudesteasiático.

En particular, de cara al 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2027, reafirmó su compromiso de organizar diversas actividades para contribuir a fortalecer los vínculos bilaterales, al tiempo que instó a los medios de comunicación de las dos naciones a prestar especial atención y dar amplia cobertura a estos eventos.

Mientras tanto, Yang Sungmo, jefe de la oficina de KBS en Vietnam, se comprometió a transmitir al público surcoreano historias vívidas y desde múltiples perspectivas sobre el impresionante proceso de desarrollo de Vietnam, contribuyendo así a estrechar y profundizar cada vez más la amistad entre ambos países./.

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