Vietnam reafirma su papel activo en foro internacional de partidos políticos en México

Ciudad de México (VNA) - Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Hoang Phuc Lam, subsecretario del Comité del Partido y subdirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, participó en el XXX Seminario Internacional "Los Partidos y una Nueva Sociedad" en Ciudad de México durante la visita de trabajo que realizó a este país.



La participación en el seminario y la visita de la delegación vietnamita, efectuada del 6 al 8 de octubre, respondió a una invitación del Partido del Trabajo (PT) de México.



En la ceremonia inaugural del seminario, celebrada en la mañana del 9 de octubre (hora de Vietnam), Phuc Lam compartió las experiencias de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico y construcción del socialismo, así como los esfuerzos del país para promover el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre las fuerzas políticas progresistas del mundo.



El evento reunió a 360 delegados de 39 países, en representación de 101 organizaciones y partidos políticos de distintos continentes.



Creado en 1996, este Seminario Internacional anual, organizado por el PT, mantiene su relevancia como foro internacional para los movimientos de izquierda y progresistas. El encuentro ofrece a los partidos políticos un espacio para intercambiar opiniones, evaluar los cambios en la situación mundial y buscar modalidades de cooperación en favor de la paz, la independencia nacional, el desarrollo y el progreso social. Cabe destacar que en la ceremonia inaugural de este año participó el expresidente colombiano Gustavo Petro y se transmitió un mensaje en línea del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



Bajo el lema centrado en las transformaciones de los movimientos de izquierda durante los últimos 30 años, la formación de nuevos bloques en la escena internacional, la tendencia hacia un orden mundial multipolar y los modelos socialistas contemporáneos, el evento abordó cuestiones de importancia estratégica para el futuro de los pueblos.



Entre los temas debatidos figuraron los modelos de desarrollo socioeconómico, la soberanía nacional, la paz mundial, el neofascismo, la integración regional, los ajustes en las relaciones internacionales y las perspectivas de cooperación entre las fuerzas progresistas.



En su intervención, el jefe de la delegación vietnamita, Hoang Phuc Lam, elogió los esfuerzos del PT y de su coordinador nacional, el senador Alberto Anaya Gutiérrez, para mantener este foro anual, especialmente en un contexto en el que el Foro de Sao Paulo no se ha celebrado durante los dos últimos años.



Según señaló, seguir creando espacios de diálogo entre partidos políticos y organizaciones progresistas de distintas regiones reviste una importancia aún mayor en un momento en que el orden mundial atraviesa profundas transformaciones, se intensifica la competencia estratégica entre las grandes potencias, se reajustan las estructuras de cooperación internacional y se entrelazan de manera compleja los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales.



Subrayó que la cuestión de "una nueva sociedad" no tiene únicamente un significado teórico, sino que también plantea exigencias prácticas en cuanto a los modelos de desarrollo y las formas de organización social adecuadas a las condiciones de cada país.



A partir de la experiencia de Vietnam, afirmó que la construcción de una nueva sociedad debe partir de la realidad nacional y estar vinculada a los intereses y las aspiraciones legítimas de la población, manteniendo firmes los objetivos estratégicos y renovando constantemente el pensamiento, los métodos y las políticas de desarrollo.



Según Phuc Lam, el proceso de Renovación (Doi moi), iniciado por el PCV en 1986, demuestra que el desarrollo económico debe estar estrechamente vinculado al progreso y la equidad sociales, y que las personas son, al mismo tiempo, el centro, el sujeto, el objetivo y la fuerza motriz del desarrollo.



Una nueva sociedad no debe evaluarse únicamente en función del ritmo de crecimiento o del tamaño de la economía, sino también de su capacidad para garantizar la protección social, mejorar la calidad de la educación y la atención sanitaria, generar empleo, elevar los ingresos y ampliar las oportunidades de participación de la población en los beneficios del desarrollo, subrayó.



Al referirse a la tendencia hacia un mundo multipolar, afirmó que Vietnam mantiene de manera consecuente una política exterior de independencia y autodeterminación, diversificación y multilateralización de las relaciones, así como una integración internacional proactiva y activa, sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía, la igualdad y el beneficio mutuo.



Vietnam considera que los países deben fortalecer el diálogo y la cooperación, y resolver sus diferencias por medios pacíficos. Asimismo, los partidos políticos han de ampliar los intercambios para fomentar el entendimiento, reducir las divergencias e impulsar objetivos comunes relacionados con la paz, el desarrollo, la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de la población, reiteró. Uno de los momentos destacados del seminario fue la presentación, por parte del profesor asociado y doctor Hoang Phuc Lam del libro "La aspiración de un Vietnam fuerte y próspero en la nueva era", que reúne destacados artículos y discursos del secretario general y presidente To Lam. Esta iniciativa contribuye a proporcionar información oficial sobre el pensamiento, la visión y las orientaciones estratégicas del PCV, ayudando a los amigos internacionales a comprender mejor la trayectoria de desarrollo de Vietnam en la nueva etapa.

Presentado conjuntamente por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y el PT, el libro incluye 46 artículos y discursos seleccionados desde agosto de 2024 hasta la fecha, en inglés y español. La publicación se centra en las principales orientaciones para la construcción del Partido y del sistema político, la generación de impulso para un crecimiento económico rápido y sostenible, la consideración de la población como eje central de todas las políticas, el mantenimiento de la paz, la garantía de la seguridad y el fortalecimiento de la posición de Vietnam en la escena internacional.



Al valorar la publicación, Alberto Anaya Gutiérrez destacó que el libro refleja los esfuerzos de Vietnam por desarrollar el país y mejorar el bienestar y las condiciones de vida de la población.



Asimismo, elogió el modelo de Renovación aplicado desde 1986, que ha impulsado ajustes integrales en los ámbitos económico, agrícola, industrial, científico-tecnológico, educativo, sanitario y de las políticas sociales.



También señaló que situar los intereses de la población en el centro de las políticas, promover la transformación digital y potenciar el papel de la ciencia y la tecnología abrirá perspectivas favorables para el desarrollo de Vietnam.



Por su parte, el exdiputado Rafael Méndez, integrante de la delegación de la República Dominicana, expresó su interés por el proceso de desarrollo de Vietnam, desde la lucha por la independencia hasta la construcción de una nueva sociedad.



Consideró que los avances alcanzados por el país constituyen una experiencia digna de estudio para las fuerzas que aspiran a construir una sociedad que preste atención a los sectores más pobres y garantice a la población condiciones de vida y atención sanitaria adecuadas.



La participación habitual de delegaciones del PCV en este foro refleja la importancia que Vietnam concede a las relaciones exteriores entre partidos y reafirma su política de contribuir activamente a los mecanismos multilaterales de diálogo y cooperación. Mediante el intercambio de experiencias de desarrollo, la presentación de publicaciones políticas y el fortalecimiento de las relaciones con partidos políticos de todo el mundo, Vietnam ha contribuido a difundir información sobre su lineamiento de Renovación, su política exterior de independencia y autodeterminación, así como sus aspiraciones de desarrollo nacional. Al mismo tiempo, ha promovido el consenso internacional en favor de la paz, la cooperación, el desarrollo y el progreso social.



En el marco de su estancia, la delegación del PCV también asistió a la ceremonia conmemorativa del 15.º aniversario de la fundación del partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Asimismo, mantuvo encuentros de trabajo con dirigentes del Instituto de Formación Política de Morena y con Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacioal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Previamente, la delegación sostuvo un encuentro con el personal de la Embajada de Vietnam en México y depositó flores ante el Monumento al Presidente Ho Chi Minh, situado en el Jardín de la Libertad de los Pueblos, en el centro de Ciudad de México.



Construido en 2009 e inspirado en una fotografía tomada por el artista Dinh Dang Dinh, que retrata al Presidente Ho Chi Minh trabajando en el jardín del Palacio Presidencial, el monumento constituye un símbolo de la amistad y la solidaridad entre los pueblos de Vietnam y México./.

VNA