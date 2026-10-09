Vietnam y Laos impulsan su solidaridad especial y estrechan los lazos entre sus pueblos

Vientiane (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reunió el 8 de octubre, en Vientiane, con el vicepresidente del Frente de Laos para la Construcción Nacional (LFNC), Laopaoxong Navongxay, y el presidente de la Asociación de Amistad Laos-Vietnam (LVFA), Boviengkham Vongdala, en el marco de su visita oficial al país vecino.



Durante el encuentro, el premier expresó su satisfacción por reunirse con los dirigentes de ambas organizaciones, que desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de la gran unidad nacional del pueblo laosiano y en la promoción de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



El jefe de Gobierno destacó que el Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y el LFNC ocupan posiciones fundamentales en los sistemas políticos de sus respectivos países. Asimismo, valoró los avances de la cooperación entre ambos Frentes y entre las asociaciones de amistad Vietnam-Laos y Laos-Vietnam, y señaló que estos esfuerzos han contribuido a estrechar los vínculos, fomentar el entendimiento mutuo y consolidar la confianza entre los pueblos de ambas naciones.



El premier subrayó que la relación especial entre Vietnam y Laos no se limita a los vínculos entre sus respectivos partidos y Estados, sino que se sustenta, ante todo, en los estrechos lazos fraternales entre ambos pueblos, cultivados con dedicación por generaciones de dirigentes y ciudadanos de los dos países.



En este contexto, el premier Le Minh Hung instó a los dos Frentes y a las asociaciones de amistad a reforzar la coordinación y el intercambio de experiencias en materia de movilización de masas, con el objetivo de seguir consolidando la gran unidad nacional.



El primer ministro Le Minh Hung recibe al presidente de la Asociación de Amistad Laos-Vietnam (LVFA), Boviengkham Vongdala. Foto: VNA.

También pidió intensificar la divulgación y la educación sobre la historia y las tradiciones de solidaridad especial entre Vietnam y Laos, especialmente entre las generaciones jóvenes; ampliar los intercambios culturales y los contactos entre los pueblos; y fortalecer los vínculos entre localidades y organizaciones.



Además, destacó la necesidad de que estas entidades desempeñen un papel más activo como puente para facilitar las inversiones y la cooperación empresarial entre ambos países, de modo que los lazos económicos avancen en consonancia con la estrecha relación política bilateral.

En la reunión. (Fuente: VNA)

Por su parte, Laopaoxong Navongxay valoró especialmente la decisión del premier vietnamita de elegir Laos como destino de su primera visita oficial desde que asumió el cargo, al considerar que refleja la importancia que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, así como el propio jefe de Gobierno, conceden a las relaciones entre ambos países.



Asimismo, destacó la importancia de la visita y los resultados alcanzados. En particular, señaló que las conversaciones mantenidas ese mismo día entre los dos primeros ministros pusieron de manifiesto la estrecha, leal y firme solidaridad entre los partidos, los Estados y los pueblos de ambas naciones, una relación que continúa evolucionando favorablemente en todos los ámbitos.



Laopaoxong afirmó que seguirá trabajando estrechamente con el FPV para intensificar los intercambios de delegaciones, compartir experiencias, promover la cooperación entre las localidades y las organizaciones de masas de ambos países, y reforzar las labores de comunicación y educación para que las nuevas generaciones conozcan mejor la historia y el significado de la relación especial entre ambas naciones.



También abogó por ampliar los intercambios y los vínculos entre los pueblos, incluida la comunidad de antiguos estudiantes laosianos que cursaron estudios en Vietnam, a fin de preservar y promover la tradición de solidaridad especial bilateral.



Laopaoxong elogió, además, la firma, durante la visita del premier Le Minh Hung, de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos de Vietnam y el Comité Central del LFNC sobre cooperación en materia étnica y religiosa.



Expresó su esperanza de que el jefe del Gobierno vietnamita siga prestando atención e impulsando la cooperación entre ambos Frentes, así como creando condiciones favorables para su fortalecimiento, especialmente de cara a 2027, año en que los dos países conmemorarán el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación. Asimismo, aseguró que el Comité Central del LFNC promoverá activamente las iniciativas conjuntas y realizará contribuciones concretas al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



Tras expresar su acuerdo con las opiniones y propuestas presentadas por Laopaoxong, el primer ministro Le Minh Hung recordó las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh sobre la solidaridad especial bilateral y destacó que se trata de una relación basada en la lealtad y la fidelidad inquebrantables.



El jefe de Gobierno propuso que el FPV, la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam y la Asociación de Amistad Vietnam-Laos sigan estrechando la cooperación con sus organizaciones homólogas laosianas, amplíen los intercambios culturales y los contactos entre los pueblos, y refuercen la educación de las nuevas generaciones sobre los lazos tradicionales entre ambos países. También instó a crear más oportunidades para que estudiantes y alumnos de las dos naciones puedan estudiar, intercambiar experiencias y profundizar en el conocimiento mutuo.



Pidió igualmente a las organizaciones de amistad que sigan actuando como puente para impulsar la cooperación económica y conectar a las empresas de ambos países, al tiempo que promueven el consenso social y el respaldo a los programas y proyectos de cooperación bilateral.



El premier expresó su confianza en que, gracias a los esfuerzos conjuntos de ambos Frentes, las asociaciones de amistad y los pueblos de las dos naciones, la relación especial entre Vietnam y Laos seguirá preservándose, fortaleciéndose y desarrollándose, manteniéndose cada vez más sólida, viva y duradera./.