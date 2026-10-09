Vietnam y Panamá acuerdan impulsar una nueva etapa de cooperación bilateral

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 02 al 8 de octubre de 2026.
- Presidente de Panamá realiza visita oficial a Vietnam
- Vietnam aborda la seguridad marítima y el orden regional en la 18.ª Conferencia sobre el Mar del Este
- VNA y Partido del Trabajo de México presentan libro sobre artículos y discursos del líder vietnamita
- PIB de Vietnam crece 9,95% en el tercer trimestre
- Vietnam recibe más de 17,7 millones de visitantes internacionales en nueve meses
VNA