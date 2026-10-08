Vietnam y Laos acuerdan impulsar una cooperación más efectiva

Vientiane (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, acordaron hoy impulsar una cooperación más sustantiva y efectiva entre ambos países, promoviendo el paso de una “buena cooperación” a una “cooperación efectiva” y de los “compromisos” a resultados concretos.



El acuerdo fue alcanzado durante su encuentro celebrado este jueves en Vientiane, en el marco de la visita oficial del jefe del Gobierno vietnamita a Laos.



El primer ministro vietnamita compartió algunos de los principales resultados de Vietnam en el desarrollo socioeconómico y destacó que el país está centrando sus esfuerzos en abordar de manera integral las cuestiones relacionadas con las instituciones, la organización del aparato estatal, los recursos, el personal y los métodos de liderazgo y gestión.



Al mismo tiempo, agregó, Vietnam impulsa la innovación, la transformación digital y el fortalecimiento de la autonomía y la resiliencia de la economía. También informó sobre algunos contenidos centrales del cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato.



Tras felicitar a Laos por sus importantes logros, expresó su confianza en que el Partido, el Estado y el pueblo laosianos superarán las dificultades y aplicarán con éxito la Resolución del XII Congreso del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y el Plan de Desarrollo Socioeconómico para el período 2026-2031.



Al informar sobre los resultados de sus conversaciones con el primer ministro Saleumxay Kommasith y de su encuentro con el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, el dirigente vietnamita señaló que ambas partes acordaron importantes orientaciones para profundizar las relaciones Vietnam-Laos y hacerlas más sustantivas y efectivas.



En esta ocasión, las dos partes suscribieron 11 documentos de cooperación, entregaron el proyecto del Centro de Datos y de Identificación Ciudadana y pusieron en marcha el proyecto de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam.



Por su parte, Sonexay Siphandone afirmó que la visita oficial a Laos del primer ministro vietnamita demuestra la importancia que Vietnam concede a las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países. En esta ocasión, felicitó a Vietnam por sus logros, especialmente en el desarrollo socioeconómico.



Los dos dirigentes se mostraron satisfechos por el desarrollo positivo de las relaciones Vietnam-Laos en diversos ámbitos.



Los vínculos políticos son cada vez más estrechos y basados en la confianza; la cooperación en defensa, seguridad y relaciones exteriores se ha consolidado, mientras que la cooperación económica, comercial y de inversión registra avances positivos. La cooperación en educación y formación, transporte, energía, cultura, intercambios entre los pueblos y entre organismos y localidades también se profundiza.



Ambas partes acordaron intensificar los intercambios entre los pueblos, especialmente entre las jóvenes generaciones, así como fortalecer la divulgación y educación sobre la historia y las tradiciones de las relaciones Vietnam-Laos, con el fin de ayudar a los jóvenes a comprender, valorar y asumir la responsabilidad de preservar y promover los vínculos especiales entre ambos pueblos.



Asimismo, coordinarán los preparativos para organizar con éxito las actividades del “Año de Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2027”, con motivo del 65º aniversario de las relaciones diplomáticas y del 50º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos.



El prime ministro Le Minh Hung valoró el papel de la Asamblea Nacional de Laos en la elaboración y perfeccionamiento de las leyes y en la supervisión de la aplicación de las políticas de desarrollo socioeconómico, y reafirmó que Vietnam apoya siempre el proceso de renovación, desarrollo e integración internacional de Laos.



Para generar avances en la cooperación bilateral, propuso que la Asamblea Nacional de Laos apoye el estudio, la promulgación y aplicación de políticas adecuadas para eliminar obstáculos, movilizar eficazmente los recursos, impulsar proyectos clave y facilitar las inversiones y actividades empresariales de las empresas de ambos países en sus respectivos mercados.



También propuso que los dos órganos legislativos continúen intensificando el intercambio de delegaciones y compartiendo experiencias en materia legislativa, supervisión y toma de decisiones sobre cuestiones importantes de cada país.



Asimismo, llamó a fortalecer la coordinación en los foros parlamentarios regionales e internacionales y promover su papel en el impulso de la cooperación económica, comercial y de inversión y de los intercambios entre los pueblos.



Sonexay Siphandone afirmó que la Asamblea Nacional de Laos coordinará estrechamente con su homóloga vietnamita la supervisión de la implementación de los acuerdos de alto nivel y los convenios de cooperación, especialmente de los principales proyectos económicos.



Ambas partes acordaron que, ante la compleja evolución de la situación regional e internacional, continuarán consolidando las relaciones Vietnam-Laos, que revisten una importancia estratégica de largo plazo para la construcción y el desarrollo de cada país./.

VNA