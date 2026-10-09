Vietnam y Laos refuerzan su “cohesión estratégica” en el ámbito económico

Vientiane (VNA) En el marco de su visita oficial a Laos, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, participaron la tarde del 8 de octubre en la Conferencia de Promoción de Inversiones Vietnam-Laos, donde pronunciaron los discursos principales, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambos países.



La conferencia reunió a representantes de ministerios, sectores y gobiernos locales, así como a numerosas empresas e inversores de ambos países. Los participantes evaluaron los resultados de la cooperación en materia de inversiones, analizaron el entorno y las políticas de inversión de Laos, e intercambiaron propuestas para ampliar la colaboración en sectores como la minería, el caucho, la energía, el transporte y los puertos marítimos. Asimismo, abordaron soluciones para resolver las dificultades que afrontan las empresas.



Según los datos presentados en la conferencia, el comercio bilateral entre Vietnam y Laos alcanzará en 2025 cerca de 3.000 millones de dólares, un aumento del 32,7% que marcará un récord histórico. Laos continúa siendo el principal destino de la inversión vietnamita en el extranjero, con más de 300 proyectos y un capital registrado superior a los 7.000 millones de dólares. En los primeros nueve meses de 2026, Vietnam registró 24 nuevos proyectos de inversión en Laos, por un valor total de 670 millones de dólares, una cifra 1,7 veces superior a la del mismo periodo del año anterior.



Ambos países también están promoviendo proyectos estratégicos para mejorar la conectividad de sus infraestructuras, entre ellos la autopista Hanoi-Vientiane, el ferrocarril Vientiane-Vung Ang, el puerto de Vung Ang, las infraestructuras energéticas y la interconexión de las redes eléctricas. Vietnam, además, está acelerando las obras de la autopista Vinh-Thanh Thuy con el objetivo de finalizarla antes del plazo previsto. Por su parte, los proyectos impulsados por empresas vietnamitas han generado empleo, mejorado los ingresos de cientos de miles de trabajadores laosianos y aportado a las arcas públicas de Laos una media de unos 300 millones de dólares anuales.



En sus intervenciones, ambos primeros ministros valoraron positivamente los avances de la cooperación bilateral, especialmente en vísperas de las conmemoraciones del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Laos (1962-2027) y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación (1977-2027).



Ambas partes coincidieron en la necesidad de traducir los acuerdos de alto nivel en resultados concretos, con la meta de elevar el comercio bilateral a 10.000 millones de dólares para 2030 y mejorar la calidad y la eficacia de la cooperación en materia de inversiones durante el periodo 2026-2030.



Pese a los avances registrados, los dos primeros ministros reconocieron que la cooperación económica todavía presenta dificultades. Algunos proyectos acumulan retrasos, mientras que los procedimientos de inversión, las cuestiones relacionadas con la tierra y los pagos, así como las limitaciones en la conectividad de las infraestructuras, siguen obstaculizando su desarrollo.



En los primeros ocho meses de 2026, el comercio bilateral se situó en torno a los 1.650 millones de dólares, una cifra que pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas más contundentes para aprovechar plenamente el potencial de cooperación entre ambos países.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, interviene en la Conferencia de Promoción de Inversiones Vietnam-Laos. Foto: VNA (Foto: VNA)

Al referirse a la situación económica de Vietnam, el primer ministro Le Minh Hung señaló que el país está transformando su modelo de crecimiento y situando la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la calidad de los recursos humanos y la productividad entre los principales motores del desarrollo.



Dijo que Vietnam aspira a mantener un crecimiento de dos dígitos durante el periodo 2026-2030 y a convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045. En los primeros nueve meses de 2026, el Producto Interno Bruto creció más del 9,01%; el comercio exterior alcanzó un valor total de 888.000 millones de dólares, un 30,4% más; la inversión extranjera directa (IED) registrada ascendió a 50.360 millones de dólares, con un incremento del 76,4%, y la IED desembolsada llegó a los 21.070 millones de dólares, un 12,1% más.



El premier subrayó que la cooperación económica, comercial y de inversión debe convertirse en uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales, en consonancia con la “gran amistad, especial solidaridad, cooperación integral y cohesión estratégica” que unen a Vietnam y Laos.



Con vistas a impulsar la cooperación en los próximos años, el premier vietnamita propuso cinco prioridades fundamentales para ambos países.



En primer lugar, convertir la “cohesión estratégica” en resultados concretos en el ámbito económico, reforzando los vínculos institucionales y políticos, así como la conectividad en transporte, logística, energía, ciencia y tecnología y transformación digital. Para ello, ambas partes deberán acelerar la construcción de la autopista Hanoi-Vientiane, aprovechar eficazmente el puerto de Vung Ang, elaborar cuanto antes un plan para el ferrocarril Vientiane-Vung Ang y ampliar el comercio de electricidad y la interconexión de las redes eléctricas.



En segundo lugar, mejorar el entorno de inversión y negocios mediante la simplificación de los procedimientos administrativos y el intercambio de experiencias en materia de reforma institucional. Vietnam manifestó su disposición a apoyar a Laos en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y en la creación de condiciones favorables para captar recursos destinados al desarrollo.



En tercer lugar, aprovechar de manera más eficaz los mecanismos de cooperación existentes, especialmente el Comité Intergubernamental Vietnam-Laos, para coordinar acciones y resolver oportunamente las dificultades y los obstáculos que surjan durante la ejecución de los proyectos.



En cuarto lugar, acelerar la ejecución de los proyectos y garantizar al mismo tiempo su calidad y eficiencia, especialmente en el caso de las iniciativas de gran envergadura y relevancia estratégica. El Ministerio de Finanzas de Vietnam deberá asumir un papel coordinador, junto con los organismos competentes, para recibir y tramitar las propuestas de las empresas, estableciendo con claridad las entidades responsables, los plazos y las obligaciones para resolver cada asunto.



En quinto lugar, ampliar las inversiones en sectores con gran potencial, como la agricultura de alta tecnología, el procesamiento de minerales, las energías renovables, la logística, los servicios financieros y bancarios, la transformación digital y el turismo. Vietnam animó a sus empresas a invertir en Laos y expresó su disposición a acoger a las empresas laosianas interesadas en invertir y desarrollar sus actividades en territorio vietnamita.



El jefe del Gobierno destacó que la gran amistad, especial solidaridad, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos constituyen un patrimonio invaluable para ambos partidos, Estados y pueblos, y subrayó que la generación actual tiene la responsabilidad de convertir este legado político en un nuevo motor de desarrollo en beneficio de ambas naciones.



También expresó su confianza en que, gracias a la determinación de los dirigentes, los pueblos y las comunidades empresariales de ambos países, las relaciones entre Vietnam y Laos alcanzarán nuevas cotas y contribuirán a fortalecer la prosperidad, el bienestar y la felicidad de sus pueblos.

El primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, interviene en la Conferencia de Promoción de Inversiones Vietnam-Laos. Foto: VNA

Por su parte, el premier de Laos, Saleumxay, expresó su pleno acuerdo con las valoraciones de su homólogo vietnamita sobre las relaciones bilaterales, especialmente en lo relativo a la cooperación económica, comercial y de inversión.



Destacó que la conferencia de promoción de inversiones contribuiría de manera significativa a impulsar los intercambios económicos y comerciales entre ambos países. En este sentido, subrayó la importancia de reforzar la cooperación y el apoyo mutuo para mantener el crecimiento de ambas economías, superar las deficiencias y limitaciones existentes y avanzar hacia los objetivos establecidos por los líderes de los dos países.



En línea con las orientaciones de futuro planteadas por el premier Le Minh Hung, Saleumxay señaló que Laos tiene en cuenta las propuestas y recomendaciones de las empresas vietnamitas para seguir mejorando el entorno empresarial, perfeccionar la gestión y la promoción de inversiones y crear condiciones cada vez más favorables para los proyectos de inversión vietnamitas.



Asimismo, instó a las empresas de ambos países, tanto públicas como privadas, a estrechar sus vínculos de cooperación, especialmente a través de alianzas accionariales, así como a reforzar el apoyo mutuo y compartir experiencias y conocimientos tecnológicos. Todo ello, señaló, contribuirá a impulsar el desarrollo de las empresas laosianas en un espíritu de solidaridad y hermandad.



El premier Saleumxay también animó a los inversores vietnamitas, especialmente a las grandes empresas, a visitar Laos con mayor frecuencia para explorar oportunidades en los sectores prioritarios promovidos por el Gobierno laosiano. Al mismo tiempo, pidió a las empresas e inversores vietnamitas que comuniquen oportunamente cualquier dificultad o impedimento, y aseguró que la parte laosiana escuchará sus inquietudes y trabajará conjuntamente con ellos para encontrar soluciones integrales.



En el marco de la conferencia, ambos primeros ministros presenciaron la entrega de 17 certificados de inversión y la firma de acuerdos de cooperación para la ejecución de proyectos entre organismos y empresas de los dos países.



Por su parte, el premier Le Minh Hung manifestó su esperanza de que estos proyectos tengan resultados concretos y eficaces, generen empleo, ingresos y nuevo valor añadido, y se conviertan, al mismo tiempo, en nuevos nexos de unión entre las economías, los países y los pueblos de Vietnam y Laos./.