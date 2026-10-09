Primeros ministros rinden homenaje a extintos líderes de Vietnam y Laos en Vientiane

Vientiane (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, visitaron hoy el Parque de la Amistad Laos-Vietnam, en Vientiane, donde depositaron flores en homenaje a los extintos líderes de ambos países. La actividad se enmarcó en la visita oficial del premier vietnamita a Laos.



Ambos mandatarios, acompañados por funcionarios de los dos países, rindieron homenaje ante los monumentos dedicados al Presidente Ho Chi Minh, a los presidentes laosianos Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, en reconocimiento a sus importantes contribuciones a las causas revolucionarias de ambas naciones y al establecimiento y fortalecimiento de la relación especial entre Vietnam y Laos. Asimismo, plantaron árboles conmemorativos en el parque.

Las delegaciones de Vietnam y Laos en el Parque de la Amistad Laos-Vietnam en Vientián, el 9 de octubre de 2026. (Foto: VNA)

Ese mismo día, el premier Le Minh Hung visitó a la familia del fallecido presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, y ofreció incienso en su memoria.

El primer ministro Le Minh Hung se reúne con Viphavanh Phomvihane, esposa del difunto presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, el 9 de octubre de 2026. (Foto: VNA)

Con una superficie de 30.000 metros cuadrados, el Parque de la Amistad Laos-Vietnam se construyó en el marco de los acuerdos alcanzados por los Partidos, los Gobiernos y los Burós Políticos de ambos países, así como del plan de cooperación para 2025 y los acuerdos de la 47.ª sesión del Comité Intergubernamental Laos-Vietnam. El parque fue inaugurado el 2 de diciembre de 2025.



La inversión total superó los 340.000 millones de dongs (13,07 millones de dólares estadounidenses), de los cuales 10.000 millones de dongs fueron aportados por el Gobierno de Laos, mientras que el resto correspondió a una ayuda no reembolsable del Gobierno de Vietnam.



Concebido como un regalo cultural y espiritual de Vietnam a Laos con motivo del 50.º aniversario del Día Nacional de Laos y de los congresos del Partido de ambos países, el parque se encuentra en una ubicación estratégica dentro de una zona destinada a convertirse en un importante centro urbano de Vientiane.



Su diseño contemporáneo, de orientación ecocultural, integra paisajes y motivos representativos de la identidad de ambas naciones. El espacio aspira a convertirse en un lugar emblemático para la educación revolucionaria y fomentar entre las generaciones más jóvenes una mayor comprensión de los históricos lazos entre Laos y Vietnam, así como de su responsabilidad de preservarlos./.