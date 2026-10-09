Política

Primeros ministros rinden homenaje a extintos líderes de Vietnam y Laos en Vientiane

Los primeros ministros de Vietnam y Laos rinden homenaje a sus líderes históricos en Vientiane y reafirman los lazos de amistad entre ambos países.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, visitan el Parque de la Amistad Laos-Vietnam en Vientiane y depositan flores en homenaje a los extintos líderes de ambos países. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, visitan el Parque de la Amistad Laos-Vietnam en Vientiane y depositan flores en homenaje a los extintos líderes de ambos países. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, visitaron hoy el Parque de la Amistad Laos-Vietnam, en Vientiane, donde depositaron flores en homenaje a los extintos líderes de ambos países. La actividad se enmarcó en la visita oficial del premier vietnamita a Laos.

Ambos mandatarios, acompañados por funcionarios de los dos países, rindieron homenaje ante los monumentos dedicados al Presidente Ho Chi Minh, a los presidentes laosianos Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, en reconocimiento a sus importantes contribuciones a las causas revolucionarias de ambas naciones y al establecimiento y fortalecimiento de la relación especial entre Vietnam y Laos. Asimismo, plantaron árboles conmemorativos en el parque.

vnanet_potal-thu-tuong-le-minh-hung-va-thu-tuong-lao-saleumxay-kommasith-dang-hoa-tai-cong-vien-huu-nghi-lao-viet-nam-9075593.jpg
Las delegaciones de Vietnam y Laos en el Parque de la Amistad Laos-Vietnam en Vientián, el 9 de octubre de 2026. (Foto: VNA)

Ese mismo día, el premier Le Minh Hung visitó a la familia del fallecido presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, y ofreció incienso en su memoria.

vnanet_potal-thu-tuong-le-minh-hung-tham-gia-dinh-co-chu-tich-quoc-hoi-lao-xaysomphone-phomvihane-9075674.jpg
El primer ministro Le Minh Hung se reúne con Viphavanh Phomvihane, esposa del difunto presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, el 9 de octubre de 2026. (Foto: VNA)

Con una superficie de 30.000 metros cuadrados, el Parque de la Amistad Laos-Vietnam se construyó en el marco de los acuerdos alcanzados por los Partidos, los Gobiernos y los Burós Políticos de ambos países, así como del plan de cooperación para 2025 y los acuerdos de la 47.ª sesión del Comité Intergubernamental Laos-Vietnam. El parque fue inaugurado el 2 de diciembre de 2025.

La inversión total superó los 340.000 millones de dongs (13,07 millones de dólares estadounidenses), de los cuales 10.000 millones de dongs fueron aportados por el Gobierno de Laos, mientras que el resto correspondió a una ayuda no reembolsable del Gobierno de Vietnam.

Concebido como un regalo cultural y espiritual de Vietnam a Laos con motivo del 50.º aniversario del Día Nacional de Laos y de los congresos del Partido de ambos países, el parque se encuentra en una ubicación estratégica dentro de una zona destinada a convertirse en un importante centro urbano de Vientiane.

Su diseño contemporáneo, de orientación ecocultural, integra paisajes y motivos representativos de la identidad de ambas naciones. El espacio aspira a convertirse en un lugar emblemático para la educación revolucionaria y fomentar entre las generaciones más jóvenes una mayor comprensión de los históricos lazos entre Laos y Vietnam, así como de su responsabilidad de preservarlos./.

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Relaciones entre Vietnam y Laos #Primeros ministros de Vietnam y Laos #Parque de la Amistad Laos-Vietnam #Le Minh Hung #Saleumxay Kommasith
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos acuerdan impulsar una cooperación más efectiva

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, acordaron hoy impulsar una cooperación más sustantiva y efectiva entre ambos países, promoviendo el paso de una “buena cooperación” a una “cooperación efectiva” y de los “compromisos” a resultados concretos.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith. (Fuente: VNA)

Primeros ministros de Vietnam y Laos acuerdan profundizar nexos bilaterales

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, acordaron hoy profundizar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países, generar avances en la cooperación económica y fortalecer la coordinación en materia de defensa y seguridad.

Ver más

El primer ministro indio, Narendra Modi. (Fuente: ANI/VNA)

Dirigentes vietnamitas felicitan al primer ministro indio Narendra Modi

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy felicitaciones al primer ministro indio, Narendra Modi, con motivo del 25º aniversario de su asunción como jefe del Gobierno central y del estado de Gujarat.

Premier vietnamita inicia su visita oficial a Laos

Premier vietnamita inicia su visita oficial a Laos

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, llegó a Vientiane para iniciar una visita oficial a Laos, centrada en fortalecer la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica bilaterales.