Vietnam y Argentina impulsan cooperación educativa y académica

Buenos Aires (VNA) - La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, mantuvo una reunión en Buenos Aires con representantes de la Universidad Austral para intercambiar opiniones sobre oportunidades de fortalecer la cooperación bilateral en materia de educación, formación e investigación académica.



Durante el encuentro, el doctor Gabriel M. Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, presentó una visión general de la institución y de sus actividades de formación e investigación.



La Universidad Austral fue fundada en 1991 y cuenta con una amplia oferta académica, que incluye áreas como Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, políticas públicas y gestión. La institución ofrece programas de grado y posgrado y desarrolla diversas iniciativas de cooperación e intercambio internacional.



Astarloa señaló que la Universidad Austral está interesada en fortalecer sus vínculos con instituciones educativas y de investigación de Vietnam, ampliando los intercambios de profesores, estudiantes y académicos, así como el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.

Por su parte, la embajadora Ngo Minh Nguyet afirmó que Argentina se está convirtiendo cada vez más en un socio importante para Vietnam en América Latina y destacó que durante mas de medio siglo, las relaciones de amistad y cooperación bilateral se han desarrollado en diversos ámbitos, desde la política y la diplomacia hasta la economía, el comercio, la cultura, la educación y los intercambios entre los pueblos.

La embajadora Ngo Minh Nguyet y el doctor Gabriel M. Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Foto: VNA

La diplomática señaló que, en los últimos años, las relaciones económicas y comerciales bilaterales han registrado avances positivos y expresó el deseo de impulsar aún más la cooperación educativa y académica.



Asimismo, presentó la Academia Diplomática de Vietnam, institución especializada en la formación y la investigación en relaciones internacionales y ciencias políticas, así como en asesoramiento sobre políticas públicas, y propuso fortalecer los vínculos entre esta institución y la Universidad Austral en áreas de interés común.



El doctor Luciano Damián Bolinaga, director del Centro de Estudios de Asia de la Universidad Austral, consideró que existe un gran potencial para construir una asociación entre universidades e instituciones de investigación de ambas naciones, en la que la Embajada de Vietnam pueda desempeñar un papel de puente.



Bolinaga destacó la necesidad de profundizar el conocimiento mutuo sobre la cultura y la historia de ambos países, así como de fortalecer la formación de funcionarios y empresarios argentinos para facilitar el diálogo intercultural y la cooperación con sus pares vietnamitas.



También propuso promover el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes y facilitar que académicos argentinos puedan viajar a Vietnam para conocer de primera mano el proceso de desarrollo y modernización del país.



A su vez, el doctor Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, expresó su profunda impresión sobre Vietnam tras su visita a Ciudad Ho Chi Minh en enero pasado, especialmente por la amabilidad y hospitalidad de su población, la riqueza cultural y el potencial económico del país.



Santiago valoró la resiliencia y la capacidad de transformación de Vietnam y afirmó que la Universidad Austral desea contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre el país indochino y Argentina.



Consideró que los temas abordados durante la reunión con la embajadora Ngo Minh Nguyet podrán concretarse en los próximos meses, contribuyendo a profundizar la cooperación entre la Universidad Austral y sus socios vietnamitas.



Por otro lado, el doctor Juan de Dios Cincunegui, director adjunto del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios (CIDEIPP) de la Universidad Austral, destacó la cooperación entre los Grupos Parlamentarios de Amistad de Vietnam y Argentina, así como la coordinación entre ambos países en el marco de la Unión Interparlamentaria (UIP).



Consideró que la diplomacia parlamentaria desempeña un papel importante en el fortalecimiento del entendimiento mutuo, la apertura de nuevos canales de diálogo y la promoción de la cooperación bilateral en diversos ámbitos.



Durante el encuentro, la Embajada de Vietnam también presentó un video sobre los principales logros del país en materia de desarrollo económico, expansión comercial e integración internacional, proporcionando a los participantes una visión más amplia del proceso de renovación y desarrollo de Vietnam, así como de su creciente papel en la escena internacional./.