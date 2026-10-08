Sociedad

Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informa sobre el terrorista Nguyen Van Dai

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informó sobre Nguyen Van Dai, a quien identifica como terrorista, y recordó sus condenas judiciales y la orden de búsqueda emitida en 2025.

Nguyen Van Dai. (Foto: VNA)
Nguyen Van Dai. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informó que, con base en la legislación vietnamita e internacional, Nguyen Van Dai ha sido identificado como una persona que ha llevado a cabo y continúa realizando actividades terroristas.

Según el comunicado, Nguyen Van Dai, alias “Nguyen Viet Hung”, nació el 6 de mayo de 1969, es originario de la provincia de Hung Yen, de nacionalidad vietnamita y reside actualmente en Alemania. El Ministerio de Seguridad Pública lo identifica como “miembro del Comité Central” de la organización que considera terrorista “Viet Tan”.

De acuerdo con el documento, en 2007, el Tribunal Popular de Hanoi condenó a Nguyen Van Dai a cuatro años de prisión y cuatro años de libertad vigilada por el delito de “propaganda contra el Estado de la República Socialista de Vietnam”, previsto en el artículo 88 del Código Penal de 1999.

En 2018, el mismo tribunal lo condenó a 15 años de prisión y cinco años de libertad vigilada por “actividades destinadas a derrocar al Gobierno popular”, delito previsto en el artículo 109 del Código Penal. Posteriormente, la ejecución de la pena fue suspendida temporalmente y Nguyen Van Dai salió de Vietnam con destino a Alemania.

El 5 de diciembre de 2025, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública emitió una orden de búsqueda y captura contra Nguyen Van Dai por el delito de “fabricar, almacenar, difundir o hacer propaganda de información, documentos o materiales destinados a oponerse al Estado de la República Socialista de Vietnam”, previsto en el artículo 117 del Código Penal.

El 31 de diciembre de 2025, el Tribunal Popular de Hanoi lo juzgó en ausencia y lo condenó a 17 años de prisión y cinco de libertad vigilada por el mismo delito./.

VNA
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