Sociedad

Provincia de Nghe An refuerza la inspección para combatir la pesca ilegal

El envejecimiento de los buques y equipos dificulta las labores de inspección pesquera de Nghe An y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Un gran buque pesquero está entrando en el estuario de Lach Quen (comuna de Quynh Phu, provincia de Nghe An). Foto: VNA
Un gran buque pesquero está entrando en el estuario de Lach Quen (comuna de Quynh Phu, provincia de Nghe An). Foto: VNA

Nghe An, Vietnam (VNA) - La fuerza de inspección pesquera de la provincia vietnamita de Nghe An enfrenta dificultades debido al envejecimiento de los buques y equipos utilizados para controlar las actividades pesqueras, lo que afecta los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés).

Actualmente, la Subdirección de Pesca e Inspección Pesquera de Nghe An cuenta con buques y lanchas de servicio que han sido utilizados durante muchos años. Los buques de inspección KN-701-NA y KN-688-NA presentan un deterioro considerable, mientras que diversos equipos y sistemas de navegación ya no responden adecuadamente a las exigencias de las tareas de inspección y control en el mar.

Según las autoridades, estas limitaciones afectan directamente la capacidad de la fuerza de inspección pesquera para realizar patrullajes, controlar las actividades de explotación y acompañar a los pescadores durante su permanencia en el mar.

Además de las deficiencias de los medios, la falta de infraestructura de atraque constituye otro cuello de botella. Tras la reorganización de las unidades administrativas, los buques de inspección de las provincias de Nghe An y Ha Tinh se concentran en determinados puntos de atraque, mientras que las instalaciones existentes todavía no satisfacen plenamente las necesidades operativas.

La Subdirección de Inspección Pesquera de la Región I señaló que algunos buques han sido dados de baja y transferidos debido a su antigüedad y estado técnico. Para garantizar la eficacia de las labores de inspección y control, resulta necesario invertir progresivamente en la renovación y modernización de la flota, así como en equipos de navegación, dispositivos de posicionamiento, ecosondas y otros medios especializados.

En el contexto de la lucha contra la pesca IUU, las autoridades consideran prioritario reforzar las capacidades de la fuerza de inspección pesquera, perfeccionar el marco jurídico y mejorar las infraestructuras.

La modernización de los medios permitirá fortalecer el control de las actividades pesqueras, proteger los recursos pesqueros y acompañar eficazmente a los pescadores en el cumplimiento de las normas, contribuyendo a los esfuerzos de Vietnam para combatir la pesca ilegal./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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