Vietnam apuesta por el mercado interno para impulsar la industria maderera

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Hanoi (VNA) - En medio de la persistente volatilidad del mercado internacional, la industria maderera identifica el aprovechamiento eficaz del mercado interno como una estrategia crucial para diversificar los canales de venta, aumentar el valor del producto y generar un mayor impulso de crecimiento.





El mercado interno de la madera podría impulsar crecimiento para 2030





La Asociación de Madera y Productos Forestales de Vietnam evaluó que el mercado interno podría actuar como un pilar complementario a las exportaciones, ayudando a las empresas a mantener su capacidad productiva, el empleo y el flujo de caja en ese contexto.

Según Ngo Sy Hoai, secretario general de la Asociación, el gasto promedio en productos de madera y muebles es de aproximadamente 50 dólares por persona al año.

En un escenario de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de dos dígitos, el gasto en productos de madera podría aumentar entre un 7% y un 9% anual, por encima del crecimiento medio de la demanda mundial, situado en torno al 6%.

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Desde un volumen de aproximadamente cinco mil millones de dólares en 2025, se prevé que el mercado nacional de dicho rubro pueda alcanzar entre siete y siete mil 700 millones de dólares en 2030, lo que equivale a un crecimiento anual de alrededor del 7% al 9%.

Procesamiento de productos de madera en la empresa Gia Linh, comuna de Duong Huu, provincia de Bac Ninh. (Fuente: VNA)

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Se trata de un escenario hipotético, no de una previsión oficial. Con una población de más de 100 millones de habitantes, el mercado interno puede convertirse en un importante motor de crecimiento para el sector.

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En realidad, algunas empresas ya han tomado la iniciativa de reorientar sus estrategias y consideran el mercado interno un espacio para construir sus marcas e impulsar el desarrollo.

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Nuevos estándares para el mercado interno

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A pesar de la fuerte demanda, los expertos observan que el mercado interno aún presenta deficiencias significativas en cuanto a calidad, origen del producto y trazabilidad.

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Además, la competencia se está volviendo más clara, dado que la amplia y diversa oferta de productos procedentes de China llega a los consumidores vietnamitas a través del comercio electrónico y los canales de distribución nacionales. Por ello, ha llegado el momento de que las empresas vietnamitas asuman un papel más proactivo en la organización y el desarrollo del mercado interno.

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Según los expertos, el desarrollo del mercado interno debe orientarse, ante todo, a construir un mercado formal, de calidad y sostenible, con normas claras sobre las materias primas y los productos.

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To Xuan Phuc, director del Programa de Políticas de Comercio de Productos Forestales de la organización Forest Trends, señaló que el desarrollo del mercado interno debe avanzar en dos direcciones paralelas: elaborar políticas y normas, y poner en práctica modelos concretos.

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Los proyectos piloto permitirán recopilar más datos y experiencias, contribuyendo a que la formulación de políticas se ajuste mejor a la realidad, detalló.

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La industria maderera de Vietnam ha demostrado su capacidad en el mercado internacional. El desafío actual radica en garantizar que los estándares de calidad, origen y sostenibilidad que permitieron a los productos domésticos conquistar los mercados internacionales se apliquen de manera plena y creciente en el mercado interno, argumentó.

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De este modo, el mercado interno dejará de ser únicamente un destino para la comercialización de productos y se convertirá en un nuevo motor que ayude a las empresas a comprender mejor a los consumidores nacionales, aumentar el valor de sus productos y avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

Además, la política de contratación pública se percibe como una "palanca" capaz de generar nueva demanda en el mercado nacional de la madera. Los expertos también han planteado este enfoque mediante una iniciativa para fomentar la adquisición pública de mobiliario escolar legal, seguro y de alta calidad, elaborado con madera procedente de plantaciones forestales nacionales.

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De acuerdo con la Asociación de Madera y Productos Forestales, además de ampliar las exportaciones, las empresas suministrarán de manera proactiva productos, materiales y artículos de mobiliario para viviendas sociales, escuelas, hospitales, oficinas públicas, hoteles, zonas turísticas y proyectos de infraestructura cuya ejecución se está acelerando, entre otros aspectos./.

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