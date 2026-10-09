Vietnam apuesta por un ecosistema de inversión de calidad para atraer IED

Hanoi (VNA) - Vietnam busca elevar la calidad de la inversión extranjera directa (IED) mediante la creación de un ecosistema que fortalezca los vínculos entre las empresas extranjeras y las nacionales, impulse la transferencia tecnológica y genere mayor valor para la economía del país.



La reconfiguración de las cadenas de suministro, vinculada a la transformación digital y ecológica, está cambiando la competencia mundial por atraer inversiones. En este contexto, las ventajas competitivas ya no dependen únicamente de los incentivos fiscales o los bajos costos de producción, sino también de la calidad del entorno de inversión.



La Resolución No. 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, marca un nuevo enfoque que prioriza la generación de valor y el fortalecimiento de los vínculos entre las empresas de IED y el tejido empresarial nacional.



La resolución considera el sector con inversión extranjera un componente importante de la economía nacional, integrado en un ecosistema que incluye empresas de IED, compañías privadas nacionales, institutos de investigación, universidades y centros de innovación.



Según el doctor Phan Huu Thang, presidente de la Asociación de Finanzas de Parques Industriales de Vietnam, una de las principales novedades es situar el desarrollo de las empresas nacionales entre las prioridades de la política de atracción de IED, en lugar de considerarlo un resultado automático de la inversión extranjera.



El experto propone un modelo de IED selectiva, vinculado a la transferencia tecnológica, las inversiones conjuntas con empresas vietnamitas y la integración en el ecosistema nacional de innovación. Para los proyectos de alta tecnología y gran envergadura, considera necesario establecer compromisos verificables de transferencia tecnológica.



Actualmente, las empresas de IED representan el 80,7% del valor total de las exportaciones de mercancías de Vietnam. Según las cifras recogidas en el artículo, el capital de IED captado superó los 50 mil millones de dólares, un 76,4% más que en el mismo período del año anterior, mientras que el capital desembolsado aumentó un 12,1%, la mayor tasa registrada en los primeros nueve meses de los últimos cinco años.



La provincia de Hung Yen apuesta por el desarrollo de parques ecoindustriales e industrias inteligentes para cumplir con los estándares de cero emisiones netas. (Foto: VNA)



Según el profesor y doctor Nguyen Trong Hoai, de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam debe facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas nacionales en las cadenas de suministro, ampliar su acceso a la tecnología y ayudarlas a cumplir los estándares de las corporaciones multinacionales.



Para ello, es necesario mejorar el entorno empresarial, desarrollar mecanismos de financiación para las cadenas de suministro y formar recursos humanos conforme a las necesidades del mercado. Estas medidas permitirán elevar la competitividad de las empresas vietnamitas y aumentar el valor añadido nacional de las exportaciones.



Por su parte, Bui Thu Thuy, subdirectora de la Agencia de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, señaló que las futuras políticas de incentivos dejarán de aplicarse de forma indiscriminada o de priorizar el tamaño y el número de proyectos. En cambio, estarán vinculadas al cumplimiento de compromisos en materia de transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores nacionales, formación laboral y protección ambiental.



Asimismo, se reforzará la coordinación a escala nacional para mejorar el entorno de inversión y limitar la competencia poco eficaz entre localidades por captar capital./.