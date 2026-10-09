Phu Quoc encabeza la lista de las islas más populares de Asia en 2026

Yakarta (VNA) - La isla vietnamita de Phu Quoc ha superado a Bali (Indonesia) y otros destinos insulares de renombre para encabezar la lista de las islas más populares de Asia en 2026, según la votación de los lectores de la revista Condé Nast Traveler.



Según los resultados de los Readers’ Choice Awards 2026, Phu Quoc obtuvo 95,26 puntos, por delante de destinos tan conocidos como Boracay y Palawan (Filipinas), Langkawi (Malasia), Koh Samui y Phuket (Tailandia), y Bali (Indonesia).



Este resultado refleja el creciente atractivo de Phu Quoc en el panorama regional del turismo insular y la competencia cada vez mayor entre los destinos vacacionales del Sudeste Asiático. El lugar gana protagonismo gracias a sus paisajes naturales y a la diversidad de su oferta turística.



El atractivo de la denominada “isla de las perlas” reside, ante todo, en sus extensas playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y su rico ecosistema natural. Estas ventajas permiten desarrollar diversas experiencias turísticas, desde el descanso y las actividades marítimas hasta el buceo para observar los arrecifes de coral, las excursiones por las pequeñas islas del sur, las visitas al parque nacional y el conocimiento de la actividad perlera.



En los últimos años, la oferta turística de Phu Quoc se ha diversificado, combinando el turismo de descanso con experiencias en la naturaleza, la gastronomía y el descubrimiento de la cultura local.



Los Readers’ Choice Awards son unos premios anuales organizados por Condé Nast Traveler, basados en las valoraciones de sus lectores sobre destinos y productos turísticos de todo el mundo. El primer puesto en Asia contribuye a consolidar la imagen de Phu Quoc y pone de relieve el potencial del turismo vietnamita para mejorar su posición en el mercado regional.



En un contexto en el que el Sudeste Asiático sigue atrayendo a turistas internacionales, los paisajes naturales continúan siendo una ventaja importante, aunque no bastan por sí solos para garantizar la competitividad a largo plazo.



La calidad de los servicios, la experiencia de los visitantes, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible desempeñan un papel cada vez más decisivo para mantener el atractivo de los destinos insulares./.

VNA