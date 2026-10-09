Vietnam obtiene por primera vez calificación crediticia de grado de inversión

Hanoi (VNA)- La agencia de calificación crediticia Rating and Investment Information, Inc. (R&I) elevó la calificación crediticia del emisor en moneda extranjera de Vietnam de BB+, con perspectiva positiva, a BBB-, con perspectiva estable.



Con esta decisión, Vietnam ingresa por primera vez en la categoría de grado de inversión (Investment Grade), informó el Ministerio de Finanzas.



La mejora refleja la valoración favorable de R&I sobre los fundamentos del crecimiento económico vietnamita, las perspectivas de las reformas estructurales, el margen fiscal y la capacidad de la economía para resistir perturbaciones externas.



Según R&I, Vietnam mantendrá un crecimiento elevado gracias a la transición hacia un modelo económico basado en la productividad y la innovación, la expansión de la inversión pública y la entrada de inversión extranjera directa (IED).



Durante la evaluación de la calificación soberana, realizada en abril y mayo de 2026, el Ministerio de Finanzas coordinó con otras carteras y organismos para proporcionar directamente a R&I información actualizada sobre la situación macroeconómica, las finanzas, la deuda pública y los avances de las reformas.



R&I destacó que Vietnam mantiene un sólido ritmo de crecimiento, superior al de otros países del Sudeste Asiático. Asimismo, consideró que las reformas impulsadas por el Gobierno, centradas en la racionalización del aparato estatal, el desarrollo del sector privado, el perfeccionamiento del marco institucional y la expansión del mercado de capitales, contribuirán a reforzar el potencial de crecimiento y la capacidad de resistencia de la economía.



En materia fiscal, la agencia señaló que la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene en un nivel relativamente bajo, lo que deja margen para aumentar la inversión destinada al desarrollo.



Aunque se prevé que el déficit presupuestario y la proporción de deuda pública aumenten en el próximo período, R&I no considera que la sostenibilidad de la deuda constituya un motivo de preocupación. A su juicio, el incremento de la inversión pública impulsará el crecimiento futuro, mientras el Gobierno mantiene el control del gasto corriente.



En el sector exterior, R&I constató que Vietnam continúa registrando un superávit por cuenta corriente, mantiene flujos de IED y presenta una carga de deuda externa relativamente baja, factores que refuerzan su capacidad para absorber impactos externos.



No obstante, la agencia advirtió que será necesario seguir de cerca algunos aspectos, como el crecimiento del crédito, la liquidez bancaria, la exposición al sector inmobiliario, la capacidad de capitalización del sistema financiero y el nivel de las reservas internacionales.



Según el Ministerio de Finanzas, la incorporación de Vietnam al grupo de economías con grado de inversión por parte de una agencia internacional constituye un hito importante en el proceso de reforma y mejora de la calificación crediticia nacional. Este reconocimiento refleja los sólidos fundamentos macroeconómicos del país, los esfuerzos por mantener un crecimiento elevado y sostenible, la gestión de la deuda pública y la aplicación de reformas estructurales.



El resultado también contribuye a reforzar la confianza de los inversores y a crear condiciones más favorables para captar recursos a largo plazo destinados al desarrollo socioeconómico.



El Ministerio de Finanzas y otros organismos gubernamentales continuarán coordinando estrechamente con R&I y las demás agencias de calificación crediticia para proporcionar información completa y oportuna sobre la evolución socioeconómica, la situación fiscal y la deuda pública, a fin de garantizar que la evaluación del perfil crediticio de Vietnam se base en datos precisos y actualizados./.

VNA