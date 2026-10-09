Vietnam y Corea del Sur refuerzan coordinación e intercambio de experiencias en organización del APEC

Hanoi (VNA)- La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Thi Thu Hang recibió a la embajadora de Corea del Sur en Hanoi, Lee Mi Yon, con motivo del inicio de su misión diplomática en el país.



Durante el encuentro, la subtitular expresó su confianza en que la embajadora cumplirá con éxito su misión y contribuirá activamente al desarrollo sustantivo y eficaz de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur.



Tras destacar los resultados positivos de la cooperación bilateral en los últimos tiempos, la viceministra subrayó que los vínculos económicos, comerciales y de inversión, junto con la confianza política y los estrechos lazos entre los dirigentes y los pueblos de ambos países, constituyen una base importante para el desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales.



Propuso que ambas partes mantengan una estrecha coordinación en los preparativos y la organización de visitas y encuentros de alto nivel, así como que intensifiquen el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo en los mecanismos multilaterales, especialmente en el proceso de preparación de Vietnam para acoger el Año del APEC 2027.



La viceministra valoró las políticas del Gobierno surcoreano destinadas a ayudar a la comunidad vietnamita a estabilizar su vida, integrarse y contribuir a la sociedad de acogida.



Propuso que Corea del Sur considere incorporar el vietnamita a los programas de enseñanza de lenguas extranjeras en las escuelas de educación general y estudie un mecanismo de exención de visado para los turistas vietnamitas que viajen en grupos organizados por agencias de viajes, con el fin de impulsar los intercambios entre los pueblos y la cooperación turística.



En el ámbito de la información y la prensa, Thu Hang valoró la coordinación entre ambos países, incluida la labor de los medios de comunicación surcoreanos en Vietnam.



En este sentido, pidió a la Embajada de Corea del Sur que siga apoyando e incentivando a los medios de comunicación para que amplíen la cobertura sobre el país, su gente y sus logros de desarrollo, contribuyendo así a fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre ambos pueblos.



Por su parte, la embajadora Lee Mi Yon expresó su satisfacción por el buen desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur y afirmó que se esforzará por profundizar los vínculos de Asociación Estratégica Integral entre ambos países, dotándolos de mayor contenido y eficacia.



También manifestó su acuerdo con intensificar la coordinación para organizar visitas y encuentros de alto nivel, promover la cooperación en materia de información y prensa y facilitar las actividades de los medios de comunicación surcoreanos en Vietnam.



Al destacar el papel de la comunidad vietnamita en Corea del Sur, la embajadora señaló que actualmente el número de estudiantes vietnamitas en ese país se aproxima a los 100.000, lo que sitúa a Vietnam en el primer lugar entre los países de origen de estudiantes extranjeros en Corea del Sur.



Afirmó que se trata de un recurso humano con un gran potencial para contribuir al desarrollo de ambos países.



En materia de cooperación multilateral, Lee Mi Yon afirmó que Corea del Sur está dispuesta a coordinar con Vietnam e intercambiar experiencias sobre la organización del APEC. Asimismo, expresó su confianza en que Vietnam organizará con éxito la Cumbre de 2027, aprovechando la experiencia de la edición de 2017, celebrada en Da Nang./.

VNA