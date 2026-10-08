Vietnam refuerza cooperación para aprovechar la tecnología y desarrollar el potencial humano

Hanoi (VNA) - La Conferencia Internacional de Cooperación Educativa en la Era Digital quedó inaugurada hoy en Hanoi con la participación de más de 800 delegados de 40 países y territorios, con el objetivo de concretar orientaciones sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la educación, la formación y la integración internacional.



En su discurso de apertura, el ministro de Educación y Formación de Vietnam, Hoang Minh Son, señaló que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) ofrecen enormes oportunidades para la educación, pero también plantean desafíos relacionados con la fiabilidad de la información, la ética, los derechos de autor, la seguridad de los datos, la integridad académica y la brecha digital.



Ante estos cambios, la educación no puede limitarse a preguntarse qué nuevas habilidades necesitan adquirir los estudiantes, afirmó, y subrayó que los docentes, las escuelas y todo el sistema educativo también deben transformarse, no sólo para responder a las nuevas exigencias, sino también para aprovechar y orientar progresivamente el uso de la IA en beneficio del desarrollo humano.



Según Hoang Son, los estudiantes necesitan desarrollar capacidades de autoaprendizaje, pensamiento independiente, espíritu crítico y creatividad, así como la capacidad de trabajar con la IA. Los profesores, por su parte, ya no deben limitarse a transmitir conocimientos, sino convertirse en diseñadores de actividades de aprendizaje, guías, fuentes de inspiración y orientadores en materia de valores.



Desde esta perspectiva, el sector educativo de Vietnam ha establecido cuatro prioridades para la transformación digital: construir una base de datos y una infraestructura digital unificadas y seguras; renovar la enseñanza y el aprendizaje para fortalecer la capacidad de docentes y alumnos de aprovechar la tecnología; modernizar la gestión para promover un uso seguro, transparente y responsable de la IA; y reforzar la cooperación internacional, especialmente en la aplicación de tecnologías digitales y de IA.



El ministro indicó que las oportunidades y los desafíos derivados de la IA trascienden las fronteras nacionales, por lo que ningún sistema educativo puede abordar por sí solo y de manera integral las cuestiones relacionadas con la tecnología, los datos, los estándares éticos, los recursos humanos y la brecha digital.



Abogó por que los países fortalezcan una cooperación sustantiva, no sólo mediante la transferencia de conocimientos o la adopción de tecnologías, sino también a través de actividades conjuntas de investigación, desarrollo, experimentación e intercambio de soluciones eficaces.



La tecnología debe contribuir a una educación equitativa



En la sesión inaugural, Stefaan Hermans, de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, enfatizó que la transformación digital de la educación no se limita a plataformas, dispositivos o IA, sino que tiene como eje a las personas, las instituciones y las formas de crear, compartir y aplicar el conocimiento.



Desde 2021, el programa Erasmus+ ha facilitado más de 6.800 intercambios de estudiantes y personal docente entre Europa y Vietnam. Además, las instituciones educativas vietnamitas han participado en casi 100 proyectos de fortalecimiento de capacidades, mientras que investigadores y organizaciones del país forman parte de 29 proyectos en el marco de Horizon Europe, programa de investigación e innovación con un presupuesto de más de 90 mil millones de euros.



Tras señalar que las prioridades de la Unión Europea presentan numerosas similitudes con las orientaciones de Vietnam, Hermans afirmó que el bloque está dispuesto a cooperar para combinar las fortalezas de Europa con las prioridades de desarrollo del país y convertir los objetivos comunes en programas y resultados concretos.



Silvia Danailov, jefa de la representación de UNICEF en Vietnam, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Desde la perspectiva de garantizar oportunidades educativas para todos los niños, Silvia Danailov, jefa de la representación de UNICEF en Vietnam, afirmó que la educación desempeña un papel fundamental en la próxima etapa de desarrollo del país, cuyo crecimiento depende cada vez más de la innovación, la tecnología, la transición verde y una fuerza laboral altamente calificada.



Para que la tecnología contribuya efectivamente a mejorar la calidad de la educación, es imprescindible invertir primero en las personas y los sistemas, y no únicamente en la tecnología, sostuvo.



La equidad, subrayó, debe incorporarse desde el diseño de la transformación digital, dando prioridad a los niños de zonas vulnerables, las minorías étnicas, las personas con discapacidad y otros grupos en riesgo de quedar rezagados. UNICEF también destacó que los derechos, la seguridad y la protección infantil deben integrarse desde el principio en los sistemas digitales y las aplicaciones de IA.



Conectar la tecnología con los desafíos reales de la educación



La Conferencia, de dos jornadas de duración, incluye una sesión plenaria y diversos paneles temáticos sobre cooperación internacional, transformación digital en la educación general, internacionalización y digitalización de la educación superior, desarrollo del ecosistema digital en la formación profesional y la iniciativa de la Alianza Global para la Infancia.



Los participantes analizan el uso de la IA, el big data y otras tecnologías emergentes para personalizar el aprendizaje y optimizar la enseñanza, desarrollar competencias digitales y garantizar y acreditar la calidad educativa en el contexto tecnológico.



Paralelamente, los días 8 y 9 de octubre se celebra la Exposición de Educación y Tecnología Educativa, con más de 70 estands que presentan productos y soluciones en ámbitos como la IA, las plataformas de aprendizaje digital, la personalización educativa, las lenguas extranjeras, STEM, los datos educativos, la tecnología de simulación y las herramientas de apoyo a docentes, escuelas y estudiantes.



El Ministerio de Educación y Formación reafirmó su compromiso de acompañar a las instituciones educativas, empresas, científicos y socios para convertir las alianzas forjadas durante la Conferencia y la Exposición en programas concretos de cooperación que generen beneficios tangibles para los estudiantes, la comunidad docente y la sociedad en general./.