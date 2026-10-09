Primer ministro de Vietnam concluye su visita oficial a Laos

Vientiane (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, concluyó hoy la visita oficial de dos días a Laos, del 8 al 9 de octubre, por invitación de su homólogo, Saleumxay Kommasith.



Durante la visita, el jefe del Gobierno vietnamita mantuvo conversaciones con Saleumxay Kommasith; se reunió con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith, y con el titular de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone.



Copresidió, junto con el primer ministro laosiano, la Conferencia de Promoción de Inversiones Vietnam-Laos. También recibió al vicepresidente del Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos, Laopaoxong Navongxay, y al presidente de la Asociación de Amistad Laos-Vietnam, Boviengkham Vongdala.



Además, visitó la Embajada de Vietnam en Laos, donde se reunió con funcionarios y empleados de la misión diplomática y de otras entidades vietnamitas en el país, así como con representantes de asociaciones y de la comunidad vietnamita que reside, estudia y trabaja en el país vecino.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, concluye su visita oficial a Laos. (Foto: VNA)



Durante las conversaciones bilaterales, los dos primeros ministros presenciaron la firma de 11 documentos de cooperación entre Vietnam y Laos en los ámbitos de la seguridad, la justicia, las finanzas, la energía, la educación y la formación, los asuntos étnicos y religiosos, y la cooperación entre las localidades de ambos países.



También asistieron a la ceremonia de entrega del proyecto del Centro de Datos e Identificación Ciudadana y al inicio de la construcción de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam.



En la Conferencia de Promoción de Inversiones Vietnam-Laos, en la que ambos dirigentes participaron y pronunciaron discursos de orientación, también presenciaron la entrega de 17 certificados de inversión y acuerdos de cooperación para proyectos entre organismos y empresas de los dos países.



La visita oficial del primer ministro Le Minh Hung a Laos contribuirá a fortalecer y desarrollar los lazos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, para que estas relaciones sigan profundizándose y generen resultados concretos y eficaces. Asimismo, impulsará la materialización del contenido de la “cohesión estratégica” entre ambos países, acordado por los máximos dirigentes de los dos Partidos y Estados./.