Premier vietnamita sostiene encuentro con directivos de empresa Unitel

Vientiane (VNA) - En el marco de su visita oficial a Laos, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, visitó y mantuvo hoy una reunión con representantes de Star Telecom (Unitel), una empresa conjunta entre el Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones (Viettel) de Vietnam y la empresa Lao Asia Telecom.



Al informar al priemier vietnamita, los responsables de Unitel señalaron que, tras 17 años de operaciones en Laos, la empresa ha desarrollado una amplia infraestructura de telecomunicaciones que cubre al 100% de la población y al 95% del territorio, y mantiene aproximadamente el 57% de la cuota de mercado del sector.



Unitel ha contribuido a elevar del 18% al 100% la proporción de la población con acceso a servicios de telecomunicaciones, situando la infraestructura del país a la altura de los estándares regionales e internacionales.



Asimismo, Unitel ha generado empleo para más de 30.000 personas, una cifra superior a la de cualquier otra empresa que opera en Laos. La compañía también ha desarrollado numerosos programas de responsabilidad social, con aportaciones que superan los 41 millones de dólares.



Entre sus iniciativas figuran la provisión de conexión gratuita a Internet a cerca de 1.000 centros educativos, la formación de cientos de especialistas laosianos altamente cualificados en tecnologías de la información y las telecomunicaciones, el apoyo a la construcción de escuelas y centros de salud, así como la asistencia a la población afectada por inundaciones y otros desastres naturales.



En la actualidad, la billetera electrónica U-money de Unitel cuenta con más de 1,8 millones de usuarios registrados y más de 25.000 puntos de transacción en todo el país. El servicio facilita, entre otras operaciones, el pago mensual de salarios y prestaciones sociales a funcionarios públicos de numerosas localidades remotas y de difícil acceso.



Durante los primeros nueve meses de 2026, los ingresos de Unitel aumentaron un 25,2% y sus beneficios crecieron un 6,8% respecto al mismo período de 2025. Su contribución al presupuesto estatal de Laos se incrementó un 15,3%.



Tras casi dos décadas de presencia en Laos, Viettel considera que la expansión internacional constituye uno de sus principales ejes estratégicos de crecimiento y prevé que este segmento aporte entre el 70% y el 80% del crecimiento de dos dígitos del grupo en los próximos años.



Durante la visita, el premier Le Minh Hung felicitó a Unitel por los logros alcanzados y destacó que la empresa se ha consolidado como uno de los principales operadores de telecomunicaciones y compañías de tecnología digital de Laos. Según señaló, Unitel contribuye al desarrollo socioeconómico del país vecino y a la mejora de las condiciones de vida de su población.

En el encuentro. (Fuente: VNA)

El jefe de Gobierno afirmó que Unitel se ha convertido en un símbolo de la amistad especial entre Vietnam y Laos y en una fuerza impulsora del proceso de transformación digital laosiano. Consideró que estas contribuciones revisten una gran importancia para la aplicación de la ciencia y la tecnología, el fortalecimiento de la competitividad nacional y la reducción de las brechas de desarrollo.



En este sentido, recordó que el Gobierno vietnamita está impulsando decididamente la modernización de la infraestructura digital y el perfeccionamiento de los sistemas de datos digitales de los ministerios, sectores y administraciones locales. Viettel, subrayó, es una de las principales empresas que acompañan al Gobierno en este proceso.



Elogió el espíritu de trabajo y la dedicación de los directivos, cuadros y empleados de Unitel, e instó a la empresa a redoblar sus esfuerzos para superar las dificultades y los obstáculos y contribuir al desarrollo de ambos países.



Asimismo, recalcó que sus actividades empresariales deben ir siempre acompañadas de un firme compromiso con la sociedad del país anfitrión, de modo que el éxito de la compañía esté estrechamente vinculado al desarrollo de Laos. A su juicio, este enfoque debe reforzarse aún más en los próximos años.



El premier pidió a Viettel y Unitel que se concentren en varias prioridades fundamentales: operar con eficiencia, garantizar un desarrollo sostenible y cumplir estrictamente la legislación laosiana. También instó a las empresas a tomar la eficiencia productiva y comercial como base de sus operaciones, incrementar sus aportaciones al presupuesto estatal de Laos y vincular su propio crecimiento al progreso del país anfitrión.



Otra de las prioridades señaladas fue asumir un papel pionero en la transformación digital y la construcción de una sociedad digital, así como consolidarse como socio tecnológico de confianza del Gobierno de Laos y de sus ministerios, sectores y administraciones locales.



En este contexto, Le Minh Hung destacó que Unitel debe participar activamente en el desarrollo del Gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital de Laos. La empresa, afirmó, no debe limitarse a prestar servicios, sino colaborar con el Gobierno laosiano en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos económicos y contribuir a la transformación de la estructura económica del país.



Asimismo, instó a Unitel a acelerar la innovación y asumir un papel de vanguardia en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), las finanzas digitales, la computación en la nube y la logística digital, con el objetivo de desarrollar productos de valor duradero.



También destacó la importancia de formar recursos humanos locales y crear condiciones para que los profesionales laosianos dominen las tecnologías y las capacidades de gestión.



Por último, el jefe de Gobierno pidió a Unitel que refuerce su responsabilidad social y sus contribuciones a la comunidad, prestando especial atención a la educación, la sanidad, las personas en situación de pobreza, las zonas remotas y los colectivos vulnerables.



Estas iniciativas, concluyó, deben contribuir tanto al desarrollo de la economía laosiana como al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la vinculación estratégica entre los dos partidos, Estados y pueblos de Vietnam y Laos, para que esta relación avance de manera sustancial y profunda, conforme a las orientaciones de los dirigentes de alto nivel de ambos países./.