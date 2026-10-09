Relación especial Vietnam - Laos se nutre de sus pueblos, destaca premier vietnamita

Vientiane (VNA) - La relación especial Vietnam - Laos se nutre de sus pueblos, destacó hoy el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, durante un encuentro con funcionarios de la Embajada y otras representaciones del país en Laos, así como con representantes de asociaciones y de la comunidad de connacionales residentes en esta nación, en el marco de su visita oficial del 8 al 9 de octubre.



El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, informó que la comunidad vietnamita en el país cuenta con unas 100.000 personas, distribuidas en las 18 provincias y ciudades laosianas. Sus integrantes mantienen una vida estable, se ayudan mutuamente, contribuyen al desarrollo socioeconómico del país de acogida y preservan sus vínculos con la patria, desempeñando un papel de puente en las relaciones bilaterales.



Representantes de la comunidad y de los empresarios vietnamitas destacaron sus contribuciones al desarrollo de Laos y al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre ambos países.



También expresaron su deseo de que las políticas destinadas a los vietnamitas en el extranjero, incluida la Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político, favorezcan el desarrollo de la comunidad y su contribución a la patria.



En un ambiente de calidez y fraternidad, el primer ministro Le Minh Hung transmitió sus saludos a los compatriotas y afirmó que solicitó a las autoridades laosianas que siguieran creando condiciones favorables para que los vietnamitas pudieran estabilizar sus vidas, integrarse en la sociedad de acogida y contribuir al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



Las relaciones entre Vietnam y Laos no solo se fortalecen en los niveles de liderazgo, sino que también se nutren de los pueblos, de las bases y de los vínculos estrechos y eficaces entre las comunidades, los ciudadanos y las empresas de ambos países. Por ello, la comunidad vietnamita en Laos desempeña un papel muy importante. Cada uno de nuestros compatriotas, mediante acciones concretas, puede contribuir tanto a la patria como a la construcción de Laos, profundizando así la gran amistad y la relación especial entre Vietnam y Laos, afirmó.



El jefe de Gobierno señaló que su visita constituía una oportunidad importante para concretar los acuerdos de alto nivel entre los dos partidos y los dos países, impulsar su implementación y promover grandes proyectos de cooperación estratégica.



Al informar sobre la situación nacional, destacó que 2026 es el primer año de ejecución de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y del Plan quinquenal de desarrollo socioeconómico para 2026-2030.



Pese a las complejas fluctuaciones internacionales, Vietnam mantuvo durante el primer semestre una dinámica positiva de desarrollo, estabilidad macroeconómica, garantías de bienestar social y avances en diplomacia e integración internacional, junto con un creciente prestigio en el escenario mundial, destacó.



Subrayó la importancia de la Resolución No. 23-NQ/TW, aprobada el 2 de agosto pasado, que considera a la comunidad vietnamita en el extranjero una parte inseparable de la nación y un recurso estratégico para fortalecer su poderío integral. El documento plantea pasar de la movilización y atención a la comunidad a acompañarla, crear condiciones para su desarrollo y aprovechar sus recursos, especialmente los de intelectuales, expertos, empresarios, científicos y jóvenes.



El primer ministro valoró las contribuciones de los vietnamitas en Laos a la liberación nacional, la defensa y el desarrollo del país, así como los esfuerzos de empresarios y asociaciones en materia de inversión, generación de empleo y cohesión comunitaria.



Instó a sus compatriotas a promover la solidaridad, respetar las leyes laosianas, integrarse activamente y transmitir a las nuevas generaciones las tradiciones nacionales y la relación especial entre ambos países.



Asimismo, los animó a ampliar sus inversiones y actividades empresariales y reforzar los vínculos entre las dos economías.



También pidió a las asociaciones que renueven su funcionamiento y coordinen estrechamente sus actividades con las representaciones vietnamitas. Exhortó a los jóvenes a estudiar, dominar la ciencia, la tecnología y los idiomas extranjeros, y convertirse en embajadores de la amistad bilateral.



Aseguró que instruiría a los ministerios y organismos competentes para estudiar las propuestas de la comunidad de los compatriotas en Laos y buscar soluciones oportunas a sus dificultades y atender sus legítimas aspiraciones.



Además, pidió a las representaciones vietnamitas en Laos mantener un contacto regular con los compatriotas y apoyarlos en la preservación de la identidad cultural, la enseñanza de la lengua vietnamita y la participación en actividades de inversión, educación, ciencia, tecnología e intercambio cultural.



El primer ministro expresó su confianza en que la comunidad vietnamita en Laos siga desarrollándose y contribuya cada vez más al progreso de ambos países y al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la vinculación estratégica entre los dos partidos, los dos Estados y sus pueblos.



El encuentro fue la última actividad del primer ministro Le Minh Hung y de la delegación vietnamita de alto nivel durante la visita oficial a Laos. Tras concluirla, el jefe de Gobierno partió de Vientiane rumbo a Phnom Penh para iniciar una visita oficial a Camboya./.

VNA