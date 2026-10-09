Estudiantes vietnamitas en China confían en fortalecimiento de cooperación bilateral

Beijing (VNA) - Estudiantes vietnamitas que cursan estudios en China expresaron su esperanza de que la próxima visita del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, impulse la asociación de cooperación estratégica integral entre ambos países, especialmente en educación, formación e intercambios juveniles y populares.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, Le Nguyet Quynh, estudiante del Instituto de Gestión Económica de la Universidad Tsinghua, destacó que la visita reforzará la confianza de la comunidad estudiantil vietnamita y abrirá nuevas oportunidades de cooperación educativa e intercambio entre los pueblos.



Nguyet Quynh propuso organizar más actividades académicas, foros juveniles y campamentos de verano para estudiantes, con el fin de ampliar los espacios de encuentro, aprendizaje y entendimiento mutuo entre las nuevas generaciones de ambos países.



También expresó su deseo de que se amplíen los programas de formación conjunta y las becas de alta calidad, especialmente en economía digital, tecnologías verdes, gestión de la innovación e inteligencia artificial (IA).



Asimismo, consideró que una mayor cooperación entre universidades de prestigio, junto con más oportunidades de prácticas y formación profesional, ayudaría a los estudiantes vietnamitas a mejorar sus conocimientos y capacidades para contribuir al desarrollo nacional tras regresar a su país.



Por su parte, Hoang Dinh Thiet, secretario de la célula del Partido de los estudiantes vietnamitas en Beijing y alumno de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, señaló que la visita de Tran Thanh Man permitirá dar continuidad a los resultados de la visita a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en abril pasado, y profundizar la amistad tradicional y la cooperación bilateral.



Dinh Thiet manifestó su esperanza de que ambas partes amplíen la cooperación en educación, formación e investigación científica, y de que China mantenga sus programas de becas para estudiantes vietnamitas, sobre todo en ciencia y tecnología, informática, IA, transformación digital y transición verde.



También subrayó la importancia de intensificar los intercambios entre jóvenes, estudiantes e instituciones educativas, para que las nuevas generaciones conozcan mejor la cultura, la historia y los pueblos de ambos países y contribuyan a fortalecer las bases sociales de las relaciones bilaterales.



Los estudiantes vietnamitas consideran que los jóvenes no solo se benefician de la cooperación, sino que también pueden contribuir activamente a consolidarla. En este sentido, esperan desempeñar un papel de puente mediante sus estudios e investigaciones, así como la promoción de la imagen de Vietnam y de su pueblo entre los amigos chinos./.

VNA