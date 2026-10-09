Intelectuales vietnamitas en China depositan grandes esperanzas en visita de líder parlamentario

Beijing (VNA)- En vísperas de la visita oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, intelectuales residentes en el país vecino expresaron grandes expectativas ante los resultados del viaje, que consideran una oportunidad para impulsar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, según declaraciones recogidas por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing.



Duong Cam Vinh, un ingeniero vietnamita que obtuvo un doctorado en ingeniería mecánica de la Universidad de Tsinghua y ahora se desempeña como director general de una empresa de tecnología inteligente en China, señaló que cada visita de alto nivel genera un nuevo impulso para las relaciones entre los dos países vecinos.



Desde su experiencia en el sector tecnológico, expresó su esperanza de que los órganos legislativos de ambas naciones intensifiquen los intercambios y compartan experiencias para perfeccionar el marco jurídico y las políticas de cooperación en ciencia, tecnología, educación e intercambio de talentos.



Asimismo, manifestó su deseo de que se profundice la colaboración en investigación científica y formación de recursos humanos, especialmente en ámbitos como la automatización, la inteligencia artificial (IA) y la manufactura inteligente. A su juicio, la cooperación tecnológica entre las empresas de ambos países debe orientarse a resolver problemas concretos y responder a las necesidades de Vietnam para mejorar la productividad y la calidad.



Cam Vinh también abogó por ampliar los canales de información y conexión destinados a los vietnamitas que estudian y trabajan en China, así como por facilitar los desplazamientos y los intercambios entre los dos pueblos. Reafirmó su disposición a participar en actividades de intercambio técnico a distancia, formación de ingenieros y conexión empresarial, contribuyendo así a fortalecer la amistad entre Vietnam y China y al desarrollo de la Patria.



Por su parte, el profesor asociado Nguyen Quoc Hung, investigador de la Academia de Matemáticas y Ciencias de Sistemas (AMSS), perteneciente a la Academia China de Ciencias, confió en que la visita contribuirá a ampliar la cooperación educativa y científica entre ambas naciones.



En su opinión, Vietnam y China deben intensificar el intercambio de experiencias sobre políticas de desarrollo científico, tecnológico y de educación superior, especialmente en la creación de universidades orientadas a la investigación, la captación de talento, la financiación a largo plazo y la vinculación entre universidades, institutos de investigación y empresas.



Desde la perspectiva de la cooperación parlamentaria, Quoc Hung deseó que ambas partes profundicen el diálogo sobre mecanismos que faciliten el trabajo de los científicos, incluidos los procedimientos de gestión de fondos de investigación y los trámites de viaje para la cooperación académica.



También propuso ampliar las oportunidades concretas de colaboración mediante becas, intercambios de estudiantes de doctorado, programas de codirección de tesis y la creación de equipos conjuntos de investigación.



Asimismo, expresó su deseo de que se establezcan programas de cooperación a largo plazo en ciencias básicas e IA, con coordinadores claramente definidos y recursos financieros garantizados.



El académico manifestó su confianza en que las orientaciones de cooperación acordadas durante la visita abrirán nuevas oportunidades para que las universidades, los institutos de investigación y los intelectuales vietnamitas en China colaboren de manera más estrecha, contribuyendo a fortalecer la capacidad investigadora de Vietnam, formar a las nuevas generaciones y dominar progresivamente tecnologías clave para el desarrollo nacional./.

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