Vietnam busca convertir la cooperación con la ASEAN en oportunidades de desarrollo local

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam organizó un seminario titulado "Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045: De los compromisos regionales a las oportunidades de desarrollo local", en formato híbrido (presencial y virtual).



La actividad tuvo como objetivo materializar la Conclusión No. 59-KL/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) sobre las orientaciones para la participación de Vietnam en la ASEAN hasta 2030, contribuyendo a acercar las orientaciones de cooperación de la agrupación a las localidades, las empresas y la población.

En el evento. (Foto: VNA)

En su discurso inaugural, el viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang, jefe de la delegación de altos funcionarios de la ASEAN (SOM) de Vietnam, afirmó que 2026 reviste una importancia decisiva en la nueva etapa de desarrollo de la agrupación, ya que sus países miembros comienzan a implementar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, junto con los cuatro planes estratégicos en materia político-securitaria, económica, sociocultural y de conectividad, con el objetivo de construir una comunidad resiliente, innovadora, dinámica y centrada en las personas.



El viceministro destacó que el XIV Congreso Nacional del PCV sigue definiendo a la ASEAN como una de las principales prioridades estratégicas del país, estrechamente vinculada a su seguridad y a su espacio de desarrollo.



La tarea actual consiste en vincular estrechamente el proceso de integración internacional con los objetivos de desarrollo socioeconómico, así como reforzar la participación y los beneficios de los ministerios, sectores, localidades, empresas y ciudadanos.



Sobre la base de los contenidos prioritarios de los planes estratégicos en materia político-securitaria, económica, sociocultural y de conectividad, representantes de numerosas localidades compartieron sus orientaciones de desarrollo vinculadas a la cooperación de la ASEAN en ámbitos destacados, como la cooperación urbana, las industrias culturales y el turismo patrimonial, las finanzas y la innovación, la ampliación de los mercados de exportación e importación, la logística y la integración de las cadenas de suministro.



Los participantes consideraron que la Comunidad de la ASEAN ofrece un enorme potencial de desarrollo, no solo en el ámbito político y de seguridad, sino también, y especialmente, en los campos económico, comercial y de inversión.



Asimismo, señalaron que la ASEAN constituye un puente que permite a las localidades y empresas vietnamitas ampliar la cooperación con socios de la agrupación, como China, Japón, Corea del Sur, la India, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, entre otros.



Los delegados subrayaron que el aprovechamiento eficaz de los programas y mecanismos de cooperación de la ASEAN contribuirá de manera concreta a la implementación de los planes de desarrollo nacionales, sectoriales y locales. El crecimiento de cada localidad y empresa constituye, a su vez, una base para que Vietnam siga participando en la ASEAN y realice mayores contribuciones a la agrupación.



Con el fin de reforzar la coordinación entre el Estado y el sector privado para profundizar la cooperación con la ASEAN y hacerla más sustancial y eficaz, algunos participantes propusieron intensificar el intercambio de información y experiencias sobre la participación en los mecanismos de cooperación de la agrupación, especialmente en relación con las nuevas tendencias y oportunidades de cooperación regional.



A partir de los resultados del seminario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras carteras y organismos competentes continuarán apoyando a las localidades y empresas en la transformación de las orientaciones y los compromisos de cooperación de la ASEAN en oportunidades concretas, contribuyendo a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población./.



