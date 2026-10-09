Vietnam aprueba un proyecto para construir una gran base de datos jurídica

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, aprobó recientemente el proyecto de construcción de una gran base de datos jurídica, con el objetivo de establecer una infraestructura nacional de datos jurídicos, impulsar la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y desarrollar un sistema inteligente de gobernanza jurídica.



El proyecto tiene como objetivo convertir la gran base de datos jurídica en una infraestructura nacional que permita integrar, normalizar, interconectar, analizar y proporcionar servicios de datos compartidos, garantizando que estos sean correctos, completos, depurados, actualizados, coherentes y de uso común.



Con ello, se busca renovar la elaboración y aplicación de las leyes, fomentar una cultura de cumplimiento normativo y contribuir a que el marco jurídico se convierta en una ventaja competitiva nacional.



Para 2027, el proyecto prevé completar la revisión y reestructuración de la Base de datos nacional sobre legislación, garantizando que el 100% de los datos relativos a los documentos normativos se presenten en formatos estandarizados legibles por máquinas.



Asimismo, se digitalizará la totalidad de los expedientes de elaboración de documentos normativos promulgados desde el 30 de abril de 2025, fecha en que el Buró Político emitió la Resolución No. 66-NQ/TW.



Durante el período 2028-2030, se prevé completar un repositorio jurídico centralizado que integre el 100% de las fuentes de datos de los ministerios, organismos y administraciones locales, así como desarrollar un grafo nacional de conocimiento jurídico que facilite la búsqueda, el análisis y el aprovechamiento inteligente de la información.



La infraestructura de la gran base de datos jurídica estará ubicada en el Centro Nacional de Datos, lo que permitirá almacenar, procesar, conectar, compartir y explotar datos en todo el territorio nacional.



La plataforma tecnológica se desarrollará siguiendo el enfoque “AI First”, que prioriza la aplicación de la inteligencia artificial, y servirá de base para la consulta, el análisis, la previsión y el apoyo a la elaboración y aplicación de las leyes.



El proyecto también contempla revisar, evaluar, digitalizar, depurar y normalizar las bases de datos para integrarlas y compartirlas conforme a la normativa vigente. Los expedientes de elaboración de documentos normativos se digitalizarán a lo largo de todo el proceso, desde el registro de las propuestas y la redacción hasta la consulta pública, la evaluación y la revisión, pasando por su promulgación.



En cuanto a los expedientes de documentos promulgados antes del 30 de abril de 2025, su digitalización y normalización se llevarán a cabo de acuerdo con los requisitos y las condiciones de los organismos responsables de su elaboración.



El grafo de conocimiento jurídico se construirá, actualizará y mantendrá para facilitar el análisis de datos, las búsquedas semánticas y el desarrollo de aplicaciones de IA en el ámbito jurídico. La gestión y operación del sistema deberán garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los datos.



La gran base de datos jurídica constituirá una infraestructura compartida y una fuente de datos fundamental para el Portal Nacional de Legislación y otros sistemas de información.



El proyecto prevé abrir los datos en la medida permitida por la legislación y ofrecer servicios de intercambio de información para la consulta, la difusión y la educación jurídica, así como para facilitar el acceso a la información de ciudadanos, empresas, organismos e instituciones.



El repositorio de conocimientos y datos jurídicos se normalizará en formatos legibles por máquinas y estará preparado para conectarse con sistemas de información y plataformas digitales, especialmente las plataformas compartidas de IA./.

VNA