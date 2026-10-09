Intensifican la divulgación de políticas y leyes en ambos lados de la frontera entre Vietnam y Laos

Vientiane (VNA) - Casi 300 delegados procedentes de organismos centrales y autoridades locales de Vietnam y Laos participaron en la segunda conferencia de difusión de políticas y leyes para destacados jefes de aldeas de ambos lados de la frontera.



Celebrado la víspera en la provincia laosiana de Savannakhet por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Vietnam y Laos, el encuentro tuvo como objetivo difundir las políticas y normativas fronterizas de Vietnam y Laos entre los funcionarios y cuadros de ambos lados de la frontera, mejorando así la responsabilidad en la gestión y protección de la frontera. Además, buscó reforzar el mantenimiento de la seguridad y el orden público y la promoción del desarrollo económico en las zonas fronterizas.



Durante la conferencia, los participantes debatieron cinco temas principales: la seguridad y el orden público en las zonas fronterizas; el papel de los ancianos y jefes de aldea en la divulgación de las leyes; la nacionalidad y el registro de residencia de los habitantes fronterizos; la gestión de la frontera y la cooperación bilateral; y las normas sobre inmigración, emigración, comercio e intercambio de mercancías transfronterizas.



Representantes de las localidades fronterizas de ambos países también compartieron experiencias prácticas para mejorar la gestión y protección de la frontera, con vistas a construir una línea limítrofe de paz, amistad, estabilidad y cooperación duradera.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Ngo Le Van, y su homólogo laosiano, Anouparb Vongnorkeo, quienes copresidieron la conferencia, destacaron el papel de los ancianos, jefes de aldea y personas de prestigio como figuras clave para transmitir las disposiciones legales a las comunidades fronterizas.



Ambos viceministros expresaron su confianza en que los participantes difundan los conocimientos adquiridos, promuevan el cumplimiento de las normas fronterizas y territoriales y contribuyan a prevenir las infracciones, entre ellas la ocupación ilegal de tierras, la migración espontánea y los matrimonios no registrados.



Asimismo, instaron a ampliar los modelos de hermanamiento entre aldeas, intensificar los intercambios culturales y fomentar el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza para mejorar las condiciones de vida de la población fronteriza.



La conferencia se celebró en el contexto de las conmemoraciones del 64.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Laos, el 49.º aniversario de la firma de los tratados de Amistad y Cooperación y de Delimitación de la Frontera Nacional, este último firmado el 18 de julio de 1977.



Durante su estancia en Savannakhet, la delegación vietnamita también rindió homenaje al presidente Kaysone Phomvihane, visitó el memorial del Presidente Ho Chi Minh y recorrió la Zona Económica Especial de Savannakhet y la torre That Ing Hang./.

VNA