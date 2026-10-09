Vietnam lanza su primera plataforma de bibliotecas digitales compartidas

Hanoi (VNA) - La empresa Biblioteca Digital de Vietnam (ViLIB) presentó la plataforma “Espacio de conocimiento digital – Biblioteca digital compartida”, que permite a bibliotecas, escuelas y organizaciones conectarse e intercambiar recursos en el entorno digital, ampliando el acceso a libros y conocimientos.



Según ViLIB, las bibliotecas vietnamitas utilizan actualmente distintos programas informáticos, estructuras de datos y métodos de gestión de recursos. Las diferencias en los formatos de datos, las normas de catalogación, los metadatos y los protocolos de conexión dificultan la interoperabilidad entre sistemas.



Para resolver este problema, ViLIB desarrolla una infraestructura tecnológica común que conecta las bibliotecas existentes, en lugar de sustituirlas por una biblioteca centralizada. De este modo, cada biblioteca, escuela u organización puede mantener su propio espacio digital, gestionar sus recursos de forma autónoma y compartir aquellos que cumplan los requisitos establecidos.



De acuerdo con Nguyen Anh Dung, fundador y director general de ViLIB, a diferencia de los modelos en los que cada biblioteca digital funciona de manera independiente, la plataforma establece un entorno común para el intercambio de recursos conforme a normas y mecanismos de coordinación unificados.



Los usuarios pueden buscar y consultar información procedente de distintas bibliotecas, mientras cada entidad conserva su espacio y sus derechos de gestión.



Durante la presentación, ViLIB anunció un programa de apoyo para desarrollar 1.000 espacios de conocimiento digital y bibliotecas compartidas en comunas y barrios de zonas remotas, especialmente en centros educativos de las provincias montañosas del norte.



Por su parte, la Universidad de Cultura de Ciudad Ho Chi Minh presentó la biblioteca digital de su Centro de Información y Biblioteca y firmó un memorando de cooperación con ViLIB para impulsar el desarrollo de bibliotecas digitales compartidas./.

VNA