Vietnam lanza movimiento nacional de práctica deportiva

Hanoi (VNA) – La ceremonia de lanzamiento del Movimiento nacional de práctica deportiva se celebrará a las 6:30 del 10 de octubre en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc y los alrededores del lago Hoan Kiem, en Hanoi, con unos 12.000 participantes en la capital y la conexión de las otras 33 provincias y ciudades del país.



El evento está organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con la Televisión de Vietnam, el Comité Popular de Hanoi y el Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh.



Bajo el lema “Un país activo, un Vietnam saludable”, busca sensibilizar a la población sobre los beneficios de la actividad física para la salud y la condición física, e insta a cada persona a elegir al menos una disciplina deportiva adecuada y practicarla regularmente.



La ceremonia se transmitirá en directo por los canales VTV1 y VTV6, así como por las plataformas de comunicación de la Autoridad de Deportes de Vietnam.



Tras el acto inaugural, representantes y ciudadanos participarán en una carrera masiva alrededor del lago Hoan Kiem, con salida en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc y meta frente a la sede del Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, en el número 47 de la calle Hang Dau.



Entre los participantes figurarán efectivos de las fuerzas armadas, jóvenes, estudiantes, atletas, entrenadores, trabajadores y miembros de clubes deportivos. También asistirán destacadas figuras del deporte nacional, como los futbolistas Nguyen Quang Hai y Nguyen Dinh Bac; los atletas Nguyen Thi Oanh y Nguyen Trung Cuong; las jugadoras de sepak takraw Nguyen Thi Ngoc Yen y Nguyen Thi Khanh Ly, y la deportista de wushu Duong Thuy Vi.



El programa incluirá un encuentro con estrellas del deporte en la calle Dinh Tien Hoang, frente al Teatro de Marionetas de Agua Thang Long. Los aficionados podrán fotografiarse con los deportistas, obtener autógrafos, participar en desafíos y partidos amistosos, y aprender técnicas básicas con atletas y entrenadores.



Asimismo, las fuerzas de seguridad pública realizarán exhibiciones de artes marciales y gimnasia a partir de las 8:30 del 10 de octubre, frente al monumento al rey Ly Thai To. A las 9:00, el Ejército Popular ofrecerá nuevas demostraciones, con unos 1.500 militares, incluidos alrededor de 500 integrantes de las fuerzas especiales.



Los días 10 y 11 de octubre, los alrededores del lago Hoan Kiem acogerán actividades de iniciación a numerosas disciplinas, entre ellas pickleball, bádminton, tenis de mesa, sepak takraw, ajedrez, golf, baloncesto 3x3, patinaje sobre ruedas y tira y afloja. También se presentarán artes marciales como Vovinam, judo, wushu, taekwondo y estilos tradicionales vietnamitas.



Los organizadores habilitarán además espacios para controles básicos de salud, asesoramiento sobre métodos de entrenamiento y registro de compromisos de práctica deportiva regular.



La iniciativa pretende fomentar hábitos de actividad física duraderos, adaptados a las condiciones de cada persona. El acto inaugura la serie de actividades del programa “Por un Vietnam saludable” y contribuye a impulsar la campaña nacional para que la población fortalezca su cuerpo siguiendo el ejemplo del Presidente Ho Chi Minh./.

VNA