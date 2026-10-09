Hanoi celebrará el Día de la Liberación con fuegos artificiales

Hanoi (VNA) - Hanoi ofrecerá un espectáculo de fuegos artificiales en los lagos Hoan Kiem, Tay (Oeste) y Van Quan, de 21:00 a 21:15 del 10 de octubre, para conmemorar el 72.º aniversario del Día de la Liberación de la Capital (10 de octubre), con exhibiciones que combinarán pirotecnia de alta y baja altitud con efectos especiales sobre la superficie del agua.



Las fuerzas encargadas aceleraron hoy los trabajos de instalación y revisión de los sistemas pirotécnicos en los tres puntos de lanzamiento para garantizar que todo esté listo para el espectáculo.



El Ministerio de Defensa, el Mando de la Capital y la empresa Chemical 21 (Fábrica Z121), en coordinación con el conglomerado Sun Group, se encargan del transporte y la colocación de los equipos, el montaje de los sistemas pirotécnicos y la inspección de las condiciones de seguridad. Las zonas de lanzamiento están delimitadas y sometidas a estrictos controles, mientras se despliegan medidas para garantizar la seguridad, el orden público y la fluidez del tráfico.



En el lago Hoan Kiem, el punto de lanzamiento se encuentra frente a la Oficina de Correos de Hanoi, en el barrio homónimo. El espectáculo contará con 1.725 proyectiles de gran altura, 500 de baja altura, 50 plataformas pirotécnicas de baja altura y 350 estructuras para generar efectos sobre la superficie del agua. La exhibición combinará diversos efectos luminosos con el paisaje del lago y el entorno del centro de la capital.



Oficiales y soldados del Mando de la Capital instalan los equipos pirotécnicos en el lago Hoan Kiem, en preparación para el programa conmemorativo por el 72.º aniversario del Día de la Liberación de Hanoi. (Foto: VNA)



En el lago Oeste, el punto de lanzamiento estará situado en la calle Quang Khanh, en el barrio de Tay Ho. Esta ubicación contará con el mayor número de proyectiles de gran altura, con un total de 1.800, además de 475 proyectiles de baja altura, 200 fuegos artificiales acuáticos y 900 estructuras pirotécnicas. Los efectos se desplegarán a diferentes alturas y combinarán explosiones aéreas con destellos sobre el agua.



Por su parte, el punto de lanzamiento del lago Van Quan, en el barrio de Ha Dong, dispondrá de cerca de 800 unidades y estructuras pirotécnicas de distintos tipos, incluidos proyectiles de gran y baja altura y efectos acuáticos. Esta exhibición ampliará las opciones de entretenimiento para los residentes del suroeste de la capital.



Los equipos operativos continúan inspeccionando los dispositivos, vigilando las zonas de lanzamiento y regulando el tránsito de personas y vehículos, especialmente en los puntos instalados sobre la superficie del agua, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad durante el evento.



El espectáculo de fuegos artificiales será uno de los momentos culminantes de las actividades conmemorativas del Día de la Liberación de la Capital. La iniciativa busca crear un ambiente festivo y ofrecer una experiencia cultural y artística a los residentes y visitantes de Hanoi./.