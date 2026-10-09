Vicepremier vietnamita pide reforzar control de oferta y precios de productos esenciales

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, jefe del Comité Directivo de Gestión de Precios, presidió hoy una reunión para evaluar la gestión y regulación de los precios en el tercer trimestre de 2026, analizar las perspectivas y proponer medidas para los últimos meses del año.



Durante la reunión, el subjefe de Gobierno señaló los factores que ejercen presión sobre los precios internos, como los conflictos geopolíticos, el proteccionismo y los cambios en las políticas de las principales economías.



Instó a los ministerios, organismos y localidades a aplicar de forma proactiva, flexible y coherente las políticas fiscales, monetarias y otras medidas macroeconómicas, con el fin de controlar la inflación, mantener la estabilidad macroeconómica, garantizar los principales equilibrios económicos y crear margen para apoyar el crecimiento.



También pidió seguir de cerca la evolución económica nacional e internacional y adoptar oportunamente medidas de control del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reforzando la capacidad de la economía para resistir perturbaciones externas.



En cuanto a los bienes y servicios cuyos precios están regulados por el Estado, los organismos competentes deberán aplicar calendarios adecuados y evaluar cuidadosamente sus efectos sobre el IPC, equilibrando las exigencias del mecanismo de mercado, el control de la inflación y el apoyo a la producción y las actividades empresariales.



Van Thang hizo hincapié en la necesidad de intensificar las inspecciones sobre la declaración y publicación de precios, especialmente de los productos esenciales, y sancionar con rigor la especulación, el acaparamiento, la manipulación de precios y los aumentos injustificados aprovechando desastres naturales, inundaciones, festividades o el Año Nuevo Lunar.



Las empresas deben reducir oportunamente sus precios de venta cuando disminuyan los costes de los insumos, a fin de proteger los derechos de los consumidores, indicó.



Los ministerios y organismos también deben reforzar la supervisión de sus respectivos sectores y divulgar de forma transparente las políticas de gestión de precios y las variaciones de los precios de los productos esenciales, contribuyendo a estabilizar las expectativas de la población y las empresas y a contener las expectativas inflacionarias.



Pidió al Banco Estatal de Vietnam continuar aplicando una política monetaria proactiva y flexible, y seguir de cerca el tipo de cambio, los tipos de interés, la oferta monetaria y los flujos internacionales de capital para limitar el impacto de la inflación importada.



Para el Ministerio de Finanzas, exhortó a adoptar las medidas vigentes de exención, reducción y aplazamiento de impuestos, tasas y tarifas para disminuir los costes de las empresas y apoyar el nivel de vida de la población.



El viceprimer ministro instó a los comités populares de las provincias y ciudades que vigilen estrechamente la oferta, demanda y precios de los productos esenciales, pongan en marcha programas de estabilización del mercado y garanticen el suministro durante la temporada de lluvias y tormentas, así como para atender las necesidades de producción y consumo de finales de año.



En las localidades donde el IPC aumente por encima de la media nacional, las autoridades deben analizar las causas de las variaciones de precios, identificar los factores que los determinan y adoptar medidas de gestión oportunas para estabilizar los precios, controlar la inflación e impulsar el desarrollo socioeconómico./.



VNA