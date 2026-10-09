Vietnam y Gujarat impulsan cooperación en inversión y comercio

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Nueva Delhi (VNA)- El embajador de Vietnam en la India, Trinh Minh Manh, sostuvo el 8 de octubre encuentros de trabajo con dirigentes del Estado de Gujarat para promover la cooperación en materia de inversión, comercio y turismo entre los dos países.

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​En las reuniones con el ministro principal de Gujarat, Bhupendra Patel, y el viceministro principal de Estado, Harsh Sanghavi, Trinh Minh Manh valoró el papel y la posición de la localidad, que destaca por sus fortalezas en la producción industrial, la industria química, el sector textil, los puertos marítimos y la logística.

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​Vietnam concede importancia al fortalecimiento de la cooperación con los Estados indios que cuentan con un gran potencial económico, entre ellos Gujarat, a fin de concretar la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre ambas naciones, especialmente en los ámbitos de la economía, el comercio y la inversión, reiteró.

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​De acuerdo con el diplomático, las empresas de ambas partes tienen potencial para cooperar en materias de la industria manufacturera, las industrias auxiliares, la química, el sector textil, la producción de materias primas y los sectores de alta tecnología.

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​Se espera que el Gobierno de Gujarat siga prestando atención y creando condiciones favorables para que las empresas vietnamitas exploren oportunidades y desarrollen sus actividades de inversión y negocios en el Estado, sobre todo la empresa automovilística VinFast, expresó.

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​Por su parte, las autoridades de Gujarat valoraron las perspectivas de cooperación económica con Vietnam y afirmaron estar dispuestas a brindar apoyo, proporcionar información, asesoramiento y orientación a las empresas vietnamitas para que conozcan el entorno de inversión, los mecanismos y las políticas, así como los procedimientos necesarios para desarrollar sus actividades en el territorio.

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​En la ocasión, las dos partes acordaron reforzar los vínculos entre los organismos competentes, las asociaciones y las comunidades empresariales, con vistas a identificar proyectos de cooperación concretos, viables y que generen beneficios prácticos.

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​En los ámbitos del turismo y los intercambios culturales, debatieron el potencial de desarrollo de la industria del ocio, especialmente del turismo espiritual y budista.

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​Las autoridades de Gujarat expresaron su deseo de atraer a un mayor número de visitantes vietnamitas y promover los vínculos entre las empresas de viajes de ambos países, así como desarrollar productos turísticos adaptados a las necesidades de los viajeros, entre otros.

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​Además, intercambiaron opiniones sobre las posibilidades de reforzar la cooperación entre las localidades de los dos países, incluido el estudio sobre el establecimiento de relaciones de hermanamiento entre ciudades y localidades con potencial y fortalezas complementarias.

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​El fortalecimiento de la cooperación a nivel local contribuirá a ampliar los canales de intercambio, facilitar los contactos entre las empresas e intensificar el intercambio de experiencias en materia de desarrollo económico, gestión urbana, turismo y cultura, destacaron.

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​En relación con las actividades de promoción de inversiones y comercio, abordaron el evento Vibrant Gujarat, previsto para enero de 2027. Este importante foro tiene como objetivo impulsar los contactos empresariales y ampliar las oportunidades de cooperación en materia de inversión y comercio entre Gujarat y sus socios internacionales, incluido Vietnam./.

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