Vietnam aboga por mayor diálogo sobre desarme, no proliferación y control de armas

Nueva York (VNA) - El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión vietnamita ante las Naciones Unidas, reafirmó el compromiso de Vietnam de apoyar todos los esfuerzos para lograr la eliminación total de todas las armas de destrucción masiva, garantizando al mismo tiempo el derecho legítimo de los Estados al uso pacífico de la ciencia y la tecnología, y defendiendo el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU y los principales tratados multilaterales de desarme.



El diplomático hizo estas declaraciones al intervenir en el debate plenario de la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrado el 8 de octubre en Nueva York.



Señaló que el entorno de seguridad mundial se ha deteriorado durante el último año: la confianza entre los países se ha erosionado, los canales de diálogo se han visto interrumpidos y ha aumentado la dependencia de medios militares para abordar las preocupaciones de seguridad, lo que ha sometido al sistema multilateral a una fuerte presión.



Citando los resultados de la 11.ª Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el embajador afirmó que Vietnam insta a los países a fortalecer el proceso de examen y a cumplir con sus compromisos compartidos.



Asimismo, exhortó a los Estados poseedores de armas nucleares a intensificar el diálogo para reducir los riesgos nucleares, cumplir con sus obligaciones en virtud del Artículo VI del TNP y lograr avances sustanciales en el control y el desarme de armas nucleares.



Vietnam subrayó la necesidad de cooperación internacional para controlar las armas pequeñas y ligeras, abordar las consecuencias de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra, promover el diálogo multilateral sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y gobernanza de tecnologías emergentes, y mantener el espacio ultraterrestre para fines pacíficos.



Todos los países, especialmente los países en desarrollo, deben tener un acceso equitativo y sostenible a las tecnologías y servicios espaciales, afirmó Hung Viet.



Ante la creciente división y los desafíos cada vez mayores, los países deben seguir escuchándose mutuamente, participar en el diálogo, definir y respetar principios comunes y hacer que los mecanismos mundiales de desarme sean más eficaces, transparentes e inclusivos, a fin de crear más espacio para el diálogo y la búsqueda de consensos, añadió./.

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