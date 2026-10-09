Política

Vietnam aboga por mayor diálogo sobre desarme, no proliferación y control de armas

Vietnam reafirmó ante la ONU su compromiso con la eliminación de las armas de destrucción masiva, el desarme nuclear y la cooperación internacional para garantizar el uso pacífico de la ciencia y la tecnología.

El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión vietnamita ante las Naciones Unidas, interviene en la sesión. (Foto proporcionada por la representación vietnamita)
El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión vietnamita ante las Naciones Unidas, interviene en la sesión. (Foto proporcionada por la representación vietnamita)

Nueva York (VNA) - El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión vietnamita ante las Naciones Unidas, reafirmó el compromiso de Vietnam de apoyar todos los esfuerzos para lograr la eliminación total de todas las armas de destrucción masiva, garantizando al mismo tiempo el derecho legítimo de los Estados al uso pacífico de la ciencia y la tecnología, y defendiendo el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU y los principales tratados multilaterales de desarme.

El diplomático hizo estas declaraciones al intervenir en el debate plenario de la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrado el 8 de octubre en Nueva York.

Señaló que el entorno de seguridad mundial se ha deteriorado durante el último año: la confianza entre los países se ha erosionado, los canales de diálogo se han visto interrumpidos y ha aumentado la dependencia de medios militares para abordar las preocupaciones de seguridad, lo que ha sometido al sistema multilateral a una fuerte presión.

Citando los resultados de la 11.ª Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el embajador afirmó que Vietnam insta a los países a fortalecer el proceso de examen y a cumplir con sus compromisos compartidos.

Asimismo, exhortó a los Estados poseedores de armas nucleares a intensificar el diálogo para reducir los riesgos nucleares, cumplir con sus obligaciones en virtud del Artículo VI del TNP y lograr avances sustanciales en el control y el desarme de armas nucleares.

Vietnam subrayó la necesidad de cooperación internacional para controlar las armas pequeñas y ligeras, abordar las consecuencias de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra, promover el diálogo multilateral sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y gobernanza de tecnologías emergentes, y mantener el espacio ultraterrestre para fines pacíficos.

Todos los países, especialmente los países en desarrollo, deben tener un acceso equitativo y sostenible a las tecnologías y servicios espaciales, afirmó Hung Viet.

Ante la creciente división y los desafíos cada vez mayores, los países deben seguir escuchándose mutuamente, participar en el diálogo, definir y respetar principios comunes y hacer que los mecanismos mundiales de desarme sean más eficaces, transparentes e inclusivos, a fin de crear más espacio para el diálogo y la búsqueda de consensos, añadió./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #ONU #Do Hung Viet #desarme nuclear #armas de destrucción masiva #no proliferación nuclear
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau preside la reunión. (Foto: VNA)

Vietnam busca identificar obstáculos legales al desarrollo

Vietnam acelera la revisión integral de su sistema de documentos normativos para identificar y eliminar obstáculos legales que frenan la inversión, la producción y el comercio, garantizando los derechos legítimos de ciudadanos y empresas.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, parte de Vientiane, concluyendo su visita oficial a Laos. (Foto: VNA)

Primer ministro de Vietnam concluye su visita oficial a Laos

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, concluyó su visita oficial a Laos, durante la cual ambos países firmaron 11 documentos de cooperación y promovieron nuevos proyectos de inversión para fortalecer sus relaciones de amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos acuerdan impulsar una cooperación más efectiva

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, acordaron hoy impulsar una cooperación más sustantiva y efectiva entre ambos países, promoviendo el paso de una “buena cooperación” a una “cooperación efectiva” y de los “compromisos” a resultados concretos.

El primer ministro indio, Narendra Modi. (Fuente: ANI/VNA)

Dirigentes vietnamitas felicitan al primer ministro indio Narendra Modi

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy felicitaciones al primer ministro indio, Narendra Modi, con motivo del 25º aniversario de su asunción como jefe del Gobierno central y del estado de Gujarat.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith. (Fuente: VNA)

Primeros ministros de Vietnam y Laos acuerdan profundizar nexos bilaterales

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, acordaron hoy profundizar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países, generar avances en la cooperación económica y fortalecer la coordinación en materia de defensa y seguridad.