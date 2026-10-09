Política

Vietnam busca identificar obstáculos legales al desarrollo

Vietnam acelera la revisión integral de su sistema de documentos normativos para identificar y eliminar obstáculos legales que frenan la inversión, la producción y el comercio, garantizando los derechos legítimos de ciudadanos y empresas.

El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau preside la reunión. (Foto: VNA)
El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau preside la reunión. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau presidió hoy una reunión sobre el avance en la revisión general del sistema de documentos normativos jurídicos, durante la cual subrayó que el objetivo no es simplemente contabilizar los textos revisados o derogados, sino, sobre todo, identificar los obstáculos legales que frenan el desarrollo.

Tras escuchar los intercambios y las opiniones de los ministerios y organismos, el subjefe del Gobierno reconoció los resultados iniciales y expresó su acuerdo, en términos generales, con el informe y las observaciones de los delegados.

Instó a los ministerios, sectores, organismos, unidades y localidades a identificar y analizar en profundidad los problemas jurídicos de carácter sistémico e intersectorial que afectan significativamente al desarrollo. En particular, pidió priorizar la revisión y modificación de las disposiciones que obstaculizan las actividades de inversión, producción y comercio, garantizando al mismo tiempo los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y las empresas.

Los ministerios y sectores deben centrarse en los grupos de cuestiones identificados preliminarmente por el Ministerio de Justicia e incluidos en su informe. Por su parte, la Oficina del Gobierno ha señalado nueve grupos de problemas y propuesto orientaciones para resolverlos. El vicepremier pidió a los ministerios y sectores detectar proactivamente otros obstáculos y remitirlos al Ministerio de Justicia para su recopilación antes del 12 de octubre de 2026.

El Ministerio de Justicia continuará desempeñando activamente su función como órgano permanente del Comité Directivo para la labor, supervisando los avances, instando al cumplimiento de las tareas, orientando y prestando asistencia a los organismos y localidades. También deberá resolver oportunamente los problemas relacionados con los datos y el software utilizados en la revisión.

El Ministerio de Finanzas debe seguir de cerca la situación, elaborar los presupuestos, asignar los recursos necesarios y ofrecer orientaciones oportunas para resolver las dificultades que surjan. A su vez, la cartera de Ciencia y Tecnología coordinará con las carteras y sectores la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de revisión y contribuirá a resolver los asuntos relacionados con su implementación.

El Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam continuará orientando a la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam y a sus organizaciones miembros para ampliar las consultas y recoger las opiniones y propuestas de las empresas, las asociaciones sectoriales y sus afiliados sobre las deficiencias del marco jurídico.

Las contribuciones deberán identificar con precisión las disposiciones y los documentos normativos que generan dificultades, a fin de facilitar su tratamiento. Los resultados de las consultas se recopilarán y remitirán a los ministerios, sectores y localidades relacionados para su estudio e incorporación al informe final de la revisión general.

Según el viceprimer ministro, las observaciones y propuestas de las asociaciones y los organismos deben estudiarse e incorporarse cuando corresponda. Sin embargo, las propuestas deben evaluarse desde una perspectiva integral, en aras de garantizar la coherencia del sistema jurídico y contribuir al desarrollo general, sin favorecer los intereses particulares de una empresa o sector.

La Auditoría Estatal y la Inspección del Gobierno también aportarán recomendaciones para perfeccionar el sistema jurídico a partir de su experiencia práctica, remitiéndolas a las autoridades competentes para su consideración e inclusión en el informe de revisión.

Por último, Tien Chau pidió a los medios de comunicación centrales y locales, así como a los ministerios, sectores y localidades, intensificar la difusión del papel, la importancia y los resultados de la revisión general, con el fin de generar un amplio consenso y reforzar la determinación política para cumplir los objetivos establecidos./.

VNA
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