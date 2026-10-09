Vietnam y Panamá elevan sus vínculos a nueva etapa de cooperación, según vicecanciller

Hanoi (VNA) - La reciente visita a Vietnam del presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, marcó una nueva fase de desarrollo en las relaciones bilaterales, en beneficio de ambos pueblos y en aras de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto en sus respectivas regiones como a nivel mundial, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang.



En declaraciones a la prensa, Hoang Giang destacó la importancia de este viaje, que representó la visita de mayor nivel procedente de Panamá en 14 años y la primera de un jefe de Estado latinoamericano a Vietnam tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.



Subrayó que las fructíferas conversaciones entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, y el presidente Mulino -sumadas a los encuentros entre los líderes de ambas naciones- permitieron alcanzar acuerdos sobre las orientaciones estratégicas para impulsar los vínculos bilaterales de manera más integral, sustantiva y sostenible.



Ambas partes expresaron su alto respeto por las posiciones y el papel de cada una en sus respectivas regiones. Vietnam reconoció la importancia de Panamá en América Latina, mientras que el país istmeño valoró el papel de Vietnam en el Sudeste Asiático.



La Declaración Conjunta emitida durante la visita refleja la voluntad política, la visión estratégica y el firme compromiso de ambos países de profundizar su tradicional amistad y cooperación, estableciendo al mismo tiempo la base y la hoja de ruta para la próxima etapa de las relaciones bilaterales, indicó.



Un resultado destacado fue el fortalecimiento del marco institucional y jurídico de la cooperación mediante la firma de 10 documentos importantes en ámbitos como la seguridad, agricultura, transporte, aduanas, turismo, capacitación y comercio.



Se espera que estos acuerdos generen un mayor valor vinculado a los intereses nacionales y al desarrollo sostenible de ambos países, en áreas acordes con sus fortalezas, potencialidades y necesidades de cooperación. La visita también abrió nuevas vías para la conectividad económica más allá del comercio tradicional, señaló Hoang Giang.

En particular, ambas partes reconocieron el potencial de vincular la red logística internacional de Panamá, incluido el Canal de Panamá con la infraestructura marítima y aérea, así como con los centros financieros y bancarios de Vietnam. Dicha conectividad podría ayudar a Vietnam a establecer vínculos más estables con mercados y cadenas de suministro en toda América Latina y el Caribe.



El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang (Foto: VNA)



Por otro lado, el Foro Empresarial Vietnam - Panamá sirvió de plataforma para que las empresas de ambos países exploraran asociaciones y ampliaran sus conexiones comerciales. El evento también transmitió un mensaje contundente sobre el compromiso de ambos Gobiernos de mejorar el entorno de inversión, abrir mercados y facilitar las inversiones, añadió.



De cara al futuro, Hoang Giang enfatizó que la prioridad es traducir la visión compartida por los líderes de ambos países en resultados de cooperación concretos, proyectos y beneficios tangibles para sus pueblos y empresas.



Instó a difundir eficazmente los resultados de la visita entre ministerios, sectores, autoridades locales, organizaciones, empresas y la ciudadanía, permitiendo así que las partes interesadas elaboren planes de acción y medidas específicas para aprovechar al máximo las oportunidades de cooperación bilateral.



Mantener y profundizar la confianza política mediante intercambios de alto nivel y contactos a todos los niveles seguirá siendo esencial. Los mecanismos de cooperación a través de los canales del Partido, el Estado y los órgano parlamentario, junto con los intercambios entre pueblos, sentarán una base sólida para aprovechar las oportunidades y el potencial de cooperación, afirmó.



Asimismo, ambos países deben ampliar la cooperación a ámbitos en los que Panamá posee grandes fortalezas y Vietnam tiene necesidades crecientes, tales como servicios portuarios, agricultura, infraestructura, transporte, finanzas-banca, educación-formación, y turismo.



En materia de comercio e inversión, el viceministro animó a las empresas vietnamitas a explorar proactivamente oportunidades en los mercados latinoamericanos, aprovechando el marco institucional y jurídico establecido durante la visita. Por su parte, Vietnam está dispuesto a apoyar a Panamá para que acceda a oportunidades en el mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



A nivel multilateral, ambos países mantendrán una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los principales foros y organizaciones internacionales, especialmente en las Naciones Unidas.



Al compartir puntos de vista comunes sobre la independencia, la libertad, la soberanía, el respeto al derecho internacional y la importancia del multilateralismo, Vietnam y Panamá trabajarán juntos en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo, recalcó, y agregó que dicha coordinación reforzará la posición de ambos países y contribuirá a la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto a nivel regional como mundial.



Expresando su confianza en el impulso positivo generado por la visita del presidente Mulino, el vicecanciller remarcó que esta dará un importante ímpetu para que las relaciones entre Vietnam y Panamá entren en una nueva etapa de desarrollo más sustantivo, eficaz y sostenible./.