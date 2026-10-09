Vietnam moderniza la industria químico-farmacéutica con horizonte 2045

Hanoi (VNA)- El Primer Ministro emitió la Decisión N.º 1954/QD-TTg, con fecha del 8 de octubre de 2026, por la cual se aprueba el programa de desarrollo de la industria químico-farmacéutica hasta el año 2030, con visión hacia 2045.



El programa tiene como objetivo promover la industria químico-farmacéutica de Vietnam hasta convertirla en un sector moderno, de alta tecnología, con un elevado valor añadido y una capacidad competitiva; así como fortalecer las capacidades de investigación e innovación, recepción, transferencia, dominio y desarrollo de tecnologías para la producción de materias primas farmacéuticas.



Al mismo tiempo, busca establecer un ecosistema de la industria que integre la investigación, la formación, la transferencia de tecnología, la producción y la comercialización; aumentar la proporción de materias primas farmacéuticas producidas y utilizadas en el país desarrollar productos de alto valor añadido y mejorar la capacidad de Vietnam para participar en las cadenas de valor regionales y mundiales.



Objetivo para 2030: 100% de la producción de principios activos y excipientes cumplirá estándares establecidos



El programa establece objetivos específicos para 2030: dominar, recibir y transferir una serie de tecnologías avanzadas; formar y desarrollar la producción nacional de ingredientes medicinales esenciales, estratégicos y competitivamente ventajosos, formando así gradualmente capacidades para la producción industrial y comercialización de productos químicos farmacéuticos.



Además, pretende cubrir aproximadamente el 20% de la demanda de materias primas farmacéuticas para la producción nacional de medicamentos, priorizando el fortalecimiento de la autosuficiencia en cuanto a principios activos y materias primas esenciales y estratégicas.



Asimismo, establece al menos dos centros avanzados de investigación y desarrollo de productos químicos farmacéuticos que cumplan con las normas internacionales y cuenten con capacidad para la investigación, el desarrollo de procesos, los ensayos, el escalado, la transferencia de tecnología y el apoyo a la comercialización de tecnologías y productos químicos farmacéuticos.



Se crearán al menos dos centros de investigación y desarrollo en química farmacéutica de nivel avanzado, que cumplan las normas internacionales y tengan capacidad para investigar, promover procesos, realizar ensayos, ampliar la escala de producción, transferir tecnología y apoyar la comercialización de tecnologías y productos químico-farmacéuticos.



La aspiración es que el 100% de las instalaciones nacionales de producción de principios activos, excipientes y otras materias primas farmacéuticas cumplan los requisitos de calidad, las normas de buenas prácticas de fabricación (GMP) y las normas de seguridad química, de conformidad con la legislación vigente y los estándares aplicables a cada tipo de producto.



Al mismo tiempo, se promoverá la comercialización de determinadas tecnologías y productos químico-farmacéuticos de alto valor añadido, dando prioridad a aquellos que puedan sustituir materias primas importadas, satisfacer las necesidades de producción farmacéutica nacional y ofrecer potencial exportador.



La tasa de crecimiento de las exportaciones de productos químico-farmacéuticos de alto valor añadido alcanzará al menos el 10% anual. Asimismo, se impulsará progresivamente la producción de estos productos para facilitar su integración en las cadenas de valor y los mercados regionales e internacionales.



Para 2045, la industria se convertirá en un sector de alta tecnología



El programa establece como objetivo que, para 2045, la industria químico-farmacéutica de Vietnam se haya convertido en un sector moderno y de alta tecnología, con una elevada capacidad competitiva y un alto valor añadido.



Para alcanzar los propósitos mencionados, el programa propone tareas y soluciones en materia institucional y jurídica, ciencia y tecnología, recursos humanos y formación; cooperación internacional, promoción comercial, información y comunicación; así como financiación e inversión.



En concreto, el programa se centrará en desarrollar tecnologías fundamentales y avanzadas de síntesis, extracción y purificación, así como biotecnologías, péptidos y otras tecnologías químico-farmacéuticas capaces de generar productos de alto valor añadido.



Por otro lado, se apoyará a las empresas en la adopción, el dominio, el perfeccionamiento, la ampliación de escala y la transferencia de tecnología, dando prioridad al desarrollo de procesos de producción de principios activos de gran demanda, destinados a la fabricación de medicamentos esenciales, de alto valor añadido y de productos capaces de sustituir las importaciones.



Además, se reforzará la cooperación internacional en materia de normas, calidad, ensayos, buenas prácticas de fabricación, evaluación de la conformidad y reconocimiento, con el fin de mejorar la capacidad de Vietnam para producir y exportar materias primas farmacéuticas.



Asimismo, se establecerá una red de socios internacionales para impulsar el desarrollo de la industria químico-farmacéutica, dando prioridad a los programas y proyectos con resultados concretos en tecnología, productos, inversión, recursos humanos y mercados./.

VNA