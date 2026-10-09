Inauguran en Hanoi exposición fotográfica sobre las soldaderas de la Revolución mexicana

Hanoi (VNA) - La exposición fotográfica "Las Soldaderas de la Revolución mexicana" se inauguró el 8 de octubre en el Museo de la Mujer de Vietnam, en Hanoi.



La muestra es fruto de la cooperación entre el Museo de la Mujer de Vietnam y su par de México, con el apoyo de la Embajada de México en Vietnam, en el marco del 51.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (1975-2026).



La exposición presenta fotografías del mexicano Agustín Víctor Casasola (1874-1938), procedentes del Archivo Casasola. La curaduría fotográfica estuvo a cargo de María del Mar Cuervo y Adrián Casasola.



La muestra se centra en las mujeres conocidas como "soldaderas", que acompañaron a los ejércitos revolucionarios y participaron en tareas de abastecimiento, atención médica y comunicaciones. Algunas trabajaron como periodistas y activistas sociales, mientras que otras tomaron las armas y combatieron directamente. A través de estas imágenes, el público puede conocer mejor el papel de las mujeres en la Revolución mexicana y las transformaciones de su posición en la sociedad de aquel tiempo.



En la ceremonia inaugural, Nguyen Thi Tuyet, directora del Museo del Frente de la Patria de Vietnam y del Museo de la Mujer de Vietnam, señaló que la exposición ofrece al público vietnamita la oportunidad de conocer a las "soldaderas", mujeres que dejaron una huella en la historia de la Revolución mexicana por su valentía, firmeza y extraordinaria fortaleza.



La muestra no solo evoca una etapa histórica de México, sino que también abre una reflexión más amplia sobre las mujeres, la guerra y la paz, así como sobre sus decisiones y su fortaleza ante los grandes desafíos de la historia, enfatizó.



En agosto de 2025, el Museo de la Mujer de México acogió una exposición sobre la general Nguyen Thi Dinh y el "Ejército de Cabello Largo", organizada por el Museo de la Mujer de Vietnam y presentada al público mexicano. La inauguración en Hanoi de la muestra dedicada a las combatientes de la Revolución Mexicana da continuidad a esta iniciativa de narrar historias de mujeres y crea un nuevo puente cultural entre Vietnam y México.



Según Nguyen Thi Tuyet, la exposición reviste un significado especial, pues no constituye únicamente una actividad de intercambio cultural, sino también una continuación del diálogo entre ambos países a través de imágenes, recuerdos e historias de mujeres. Estas narraciones brindan al público una nueva oportunidad para conocerse mejor, apreciar los valores compartidos de la humanidad y comprender que la distancia geográfica no impide que los pueblos de ambos países encuentren puntos de conexión en historias de valentía, amor a la patria y aspiración a la paz.



Por su parte, el embajador de México en Vietnam, Alejandro Negrín, destacó la gran importancia de la exposición para que el público vietnamita conozca mejor la Revolución mexicana (1910-1920), mediante el reconocimiento de la relevancia histórica y la enorme contribución de las mujeres que participaron directamente en la lucha armada.



El diplomático señaló que las obras expuestas fueron tomadas por un destacado fotógrafo de la Revolución mexicana y proceden del Archivo Casasola, una fuente documental de gran importancia para el estudio de ese periodo histórico.



Asimismo, afirmó que la muestra abre nuevas oportunidades de diálogo entre México y Vietnam sobre los esfuerzos y los importantes logros de ambos países en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.



La exposición estará abierta al público del 8 al 22 de octubre de 2026 en el Museo de la Mujer de Vietnam en Hanoi./.

VNA