Cultura-Deporte

Inauguran en Hanoi exposición fotográfica sobre las soldaderas de la Revolución mexicana

La exposición fotográfica "Las Soldaderas de la Revolución mexicana" se inauguró el 8 de octubre en el Museo de la Mujer de Vietnam, en Hanoi.

Visitantes a la exposición. Foto: VNA
Visitantes a la exposición. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La exposición fotográfica "Las Soldaderas de la Revolución mexicana" se inauguró el 8 de octubre en el Museo de la Mujer de Vietnam, en Hanoi.

La muestra es fruto de la cooperación entre el Museo de la Mujer de Vietnam y su par de México, con el apoyo de la Embajada de México en Vietnam, en el marco del 51.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (1975-2026).

La exposición presenta fotografías del mexicano Agustín Víctor Casasola (1874-1938), procedentes del Archivo Casasola. La curaduría fotográfica estuvo a cargo de María del Mar Cuervo y Adrián Casasola.

La muestra se centra en las mujeres conocidas como "soldaderas", que acompañaron a los ejércitos revolucionarios y participaron en tareas de abastecimiento, atención médica y comunicaciones. Algunas trabajaron como periodistas y activistas sociales, mientras que otras tomaron las armas y combatieron directamente. A través de estas imágenes, el público puede conocer mejor el papel de las mujeres en la Revolución mexicana y las transformaciones de su posición en la sociedad de aquel tiempo.

En la ceremonia inaugural, Nguyen Thi Tuyet, directora del Museo del Frente de la Patria de Vietnam y del Museo de la Mujer de Vietnam, señaló que la exposición ofrece al público vietnamita la oportunidad de conocer a las "soldaderas", mujeres que dejaron una huella en la historia de la Revolución mexicana por su valentía, firmeza y extraordinaria fortaleza.

La muestra no solo evoca una etapa histórica de México, sino que también abre una reflexión más amplia sobre las mujeres, la guerra y la paz, así como sobre sus decisiones y su fortaleza ante los grandes desafíos de la historia, enfatizó.

En agosto de 2025, el Museo de la Mujer de México acogió una exposición sobre la general Nguyen Thi Dinh y el "Ejército de Cabello Largo", organizada por el Museo de la Mujer de Vietnam y presentada al público mexicano. La inauguración en Hanoi de la muestra dedicada a las combatientes de la Revolución Mexicana da continuidad a esta iniciativa de narrar historias de mujeres y crea un nuevo puente cultural entre Vietnam y México.

Según Nguyen Thi Tuyet, la exposición reviste un significado especial, pues no constituye únicamente una actividad de intercambio cultural, sino también una continuación del diálogo entre ambos países a través de imágenes, recuerdos e historias de mujeres. Estas narraciones brindan al público una nueva oportunidad para conocerse mejor, apreciar los valores compartidos de la humanidad y comprender que la distancia geográfica no impide que los pueblos de ambos países encuentren puntos de conexión en historias de valentía, amor a la patria y aspiración a la paz.

Por su parte, el embajador de México en Vietnam, Alejandro Negrín, destacó la gran importancia de la exposición para que el público vietnamita conozca mejor la Revolución mexicana (1910-1920), mediante el reconocimiento de la relevancia histórica y la enorme contribución de las mujeres que participaron directamente en la lucha armada.

El diplomático señaló que las obras expuestas fueron tomadas por un destacado fotógrafo de la Revolución mexicana y proceden del Archivo Casasola, una fuente documental de gran importancia para el estudio de ese periodo histórico.

Asimismo, afirmó que la muestra abre nuevas oportunidades de diálogo entre México y Vietnam sobre los esfuerzos y los importantes logros de ambos países en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.

La exposición estará abierta al público del 8 al 22 de octubre de 2026 en el Museo de la Mujer de Vietnam en Hanoi./.

VNA
#Vietnam #México #relaciones Vietnam-México #Revolución Mexicana #soldaderas #Museo de la Mujer de México #Alejandro Negrín #intercambio cultural #historia de las mujeres
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Torre de Binh Thanh, testigo de más de mil años de cultura de Oc Eo

Torre de Binh Thanh, testigo de más de mil años de cultura de Oc Eo

Situada en la comuna de Phuoc Chi, provincia de Tay Ninh, en la margen derecha del río Vam Co Dong, la torre de Binh Thanh es un valioso monumento de arquitectura antigua, construido aproximadamente entre los siglos VIII y IX y vinculado a la etapa tardía de la cultura de Oc Eo.

Cine histórico: fomentar el patriotismo y fortalecer el poder blando nacional

Cine histórico: fomentar el patriotismo y fortalecer el poder blando nacional

Cuando la historia se cuenta a través del destino de las personas, mediante un lenguaje cinematográfico moderno y con una inversión acorde, cada obra no solo puede fomentar el patriotismo y el orgullo nacional, sino también convertirse en un producto de la industria cultural con capacidad para competir. Este es también un camino para que el cine contribuya a materializar el espíritu de la Resolución No. 80-NQ/TW y transformar los valores vietnamitas en recursos endógenos y poder blando nacional.

Colores internacionales en las regatas de botes dragón del Lago del Oeste

Colores internacionales en las regatas de botes dragón del Lago del Oeste

El 4 de octubre de 2026, el Campeonato Abierto de carreras de botes dragón y SUP de Hanoi 2026 se celebró en el Lago del Oeste, con la participación de cerca de 900 deportistas procedentes de embajadas, organizaciones internacionales, localidades, universidades, empresas y clubes. El evento tuvo como lema “Vibrante otoño en el Lago del Oeste: remadas de integración en celebración del 72.º aniversario del Día de la Liberación de la Capital”.

Exhiben maqueta de la reconstrucción del Palacio Kính Thien

Exhiben maqueta de la reconstrucción del Palacio Kính Thien

En el complejo de la Ciudadela Imperial de Thang Long, en Hanoi, se abre al público una exposición sobre la autenticidad de la reconstrucción del Palacio Kinh Thien y la disposición de su sala principal. La muestra presenta documentos, vestigios y resultados de investigaciones científicas que permiten al público conocer mejor la apariencia del Palacio Kinh Thien a lo largo de la historia, así como los desafíos relacionados con su conservación y reconstrucción.