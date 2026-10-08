Cultura-Deporte

Hanoi inicia proyecto de construcción de centro de industrias culturales

Hanoi inicia las obras del Centro de Industrias Culturales Dong Xuan-Bac Qua, destinado a impulsar la creatividad, el patrimonio, el turismo y la economía cultural.

Dirigentes de Hanoi realizan la ceremonia de colocación de la primera piedra del centro de la industria cultural (Foto: VNA)
Dirigentes de Hanoi realizan la ceremonia de colocación de la primera piedra del centro de la industria cultural (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Hanoi puso en marcha hoy un proyecto para renovar y mejorar dos instalaciones en el casco antiguo de la capital, dando el primer paso hacia la creación del Centro de Industrias Culturales Dong Xuan-Bac Qua.

El proyecto, que abarca una superficie de unos 3.862 metros cuadrados en los números 17 de la calle Nguyen Thien Thuat y 40 de la calle Thanh Ha, contempla una superficie construida de aproximadamente 2.317 metros cuadrados. Las obras incluyen la renovación de las estructuras existentes, la mejora de la arquitectura y el paisaje, la modernización de las infraestructuras técnicas y la creación de espacios destinados a actividades culturales, artísticas y creativas.

El centro está concebido como un complejo multifuncional que contará con espacios de exposición, galerías de arte, estudios creativos, áreas para la artesanía tradicional, exhibición de productos culturales, gastronomía del casco antiguo, espectáculos artísticos y actividades comunitarias.

Los distintos espacios estarán diseñados para conectarse y complementarse entre sí, creando una plataforma para que artistas, artesanos, diseñadores, empresas y comunidades creativas intercambien ideas, colaboren y desarrollen productos culturales, al tiempo que ofrecen nuevas experiencias a residentes y visitantes.

En la ceremonia de inicio de las obras, el presidente del Comité Popular del barrio de Hoan Kiem, Trinh Hoang Tung, destacó que Dong Xuan-Bac Qua es una zona característica del casco antiguo de Hanoi, con una larga tradición comercial y ricos valores históricos, culturales y arquitectónicos.

Según el funcionario, el proyecto no se limitará a renovar las instalaciones existentes, sino que creará un destino cultural y creativo dinámico, donde los valores patrimoniales puedan presentarse bajo nuevas formas y donde artistas, artesanos, empresas y jóvenes tengan un espacio para encontrarse, crear y desarrollar productos culturales.

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Foto ilustrada (Fuente: VNA)

El centro también contribuirá a generar nuevos productos turísticos y de servicios, impulsar el comercio y favorecer el desarrollo socioeconómico local.

Hoang Tung subrayó que preservar una ciudad histórica no significa mantener todo sin cambios, sino crear las condiciones para enriquecer los valores patrimoniales, desarrollarlos de manera creativa y transmitirlos a las futuras generaciones.

Las autoridades del barrio de Hoan Kiem solicitaron a los organismos competentes garantizar la calidad y el calendario de las obras, la seguridad laboral, la prevención y lucha contra incendios y la protección ambiental, al tiempo que minimizan las molestias para los residentes y negocios de la zona.

El inicio de las obras marca el paso de la fase de preparación de la inversión a la construcción, contribuyendo a la estrategia de desarrollo de las industrias culturales de Hanoi mediante la vinculación de la conservación y promoción del patrimonio del casco antiguo con la creatividad, el turismo, el comercio y el desarrollo de la economía urbana./.

VNA
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