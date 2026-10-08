Cultura-Deporte

Teatro experimental vietnamita destaca en una conferencia en Hong Kong (China)

El teatro experimental vietnamita estuvo presente en la Conferencia AAPPAC 2026 en Hong Kong, donde Tra Nguyen abordó los retos y perspectivas de las artes escénicas independientes.

La directora Tra Nguyen, fundadora del proyecto «The Run - A Theatre Project» (extrema derecha), intercambia opiniones con ponentes internacionales durante la sesión temática. Foto: VNA
La directora Tra Nguyen, fundadora del proyecto «The Run - A Theatre Project» (extrema derecha), intercambia opiniones con ponentes internacionales durante la sesión temática. Foto: VNA

Hong Kong, China (VNA) – El teatro experimental vietnamita destacó en la Conferencia Anual de la Asociación de Centros de Artes Escénicas de Asia-Pacífico (AAPPAC, en inglés) 2026, celebrada del 6 al 9 de octubre en el Distrito Cultural de West Kowloon (WestK), en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China).

En representación de las artes escénicas contemporáneas de Vietnam, la directora y creadora teatral Nguyen Bich Tra (Tra Nguyen), fundadora del proyecto independiente “The Run - A Theatre Project”, participó en una sesión de debate sobre el tema “De la supervivencia a la estrategia: presiones económicas y financieras y perspectivas de futuro para las artes escénicas en Asia-Pacífico”.

Bajo la moderación de Betty Fung, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito Cultural de West Kowloon y vicepresidenta de AAPPAC, ponentes de China, Australia, Hong Kong y Vietnam compartieron sus perspectivas sobre los desafíos financieros, los modelos de gestión independiente y las estrategias para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de teatro contemporáneo en un contexto socioeconómico marcado por la incertidumbre.

En declaraciones al margen del evento, Tra Nguyen destacó que su participación representaba una oportunidad para que las voces de los profesionales independientes de las artes escénicas de Vietnam fueran escuchadas en un foro regional dedicado al futuro de este sector.

Según señaló, la conferencia no solo brinda la posibilidad de intercambiar experiencias y establecer vínculos con colegas internacionales, sino que también supone un impulso para ampliar las conexiones y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los artistas y profesionales de las artes en Vietnam.

“The Run - A Theatre Project”, impulsado por Tra Nguyen en 2018, es una plataforma independiente vietnamita dedicada al desarrollo de infraestructuras para el teatro experimental y al fomento de nuevas formas de creación escénica. El proyecto ofrece un espacio para que jóvenes dramaturgos, directores y productores experimenten con nuevos formatos, combinando las artes visuales con propuestas multidisciplinares y ampliando así los límites del teatro tradicional.

Tra Nguyen fue directora interina de San Art, uno de los espacios independientes de mayor trayectoria dedicados al arte contemporáneo en Ciudad Ho Chi Minh. Obtuvo una maestría en Escritura Dramática por la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos) gracias a una beca Fulbright y ha dirigido y presentado obras en ciudades como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Berlín, Yakarta y Tokio.

La Conferencia AAPPAC 2026 reúne a más de 350 dirigentes de organizaciones de artes escénicas, artistas y profesionales de la cultura procedentes de destacados centros artísticos, teatros y organizaciones de la región de Asia-Pacífico. El evento conmemora el 30.º aniversario de AAPPAC y constituye la primera conferencia organizada por el Distrito Cultural de West Kowloon, como antesala de la inauguración del Centro de Artes Escénicas de West Kowloon en 2027.

La participación de representantes del teatro independiente vietnamita en este foro regional reafirma la integración activa de Vietnam y pone de relieve la creciente presencia de las artes escénicas del país en el panorama internacional./.

VNA
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