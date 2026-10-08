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Festival de Bebidas de Hanoi 2026 pone en valor la esencia de Vietnam

El Festival de Bebidas de Hanoi 2026 reunirá del 9 al 11 de octubre té, café, cerveza, vino y bebidas creativas para promover la cultura y el turismo sostenible.

Los artesanos separan meticulosamente las semillas de loto del Lago del Oeste para preparar el té utilizando métodos tradicionales. El té de loto del Lago del Oeste es uno de los productos que se presentarán en el Festival de Bebidas de Hanoi 2026. (Foto: VNA)
Los artesanos separan meticulosamente las semillas de loto del Lago del Oeste para preparar el té utilizando métodos tradicionales. El té de loto del Lago del Oeste es uno de los productos que se presentarán en el Festival de Bebidas de Hanoi 2026. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) El Festival de Bebidas de Hanoi 2026 se celebrará del 9 al 11 de octubre en el Parque Astronómico en esta capital, bajo el lema “La esencia de las bebidas vietnamitas”.

El evento está organizado bajo la dirección del Comité Popular de Hanoi, con el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo como organismo rector y el Centro de Información y Promoción Turística como entidad encargada de su implementación, en coordinación con los departamentos, localidades y organismos pertinentes.

El festival tiene como objetivo poner en valor la cultura asociada al disfrute de las bebidas vietnamitas, al tiempo que busca fortalecer los vínculos comerciales, promover los productos nacionales y contribuir al desarrollo de un turismo verde y sostenible.

Cuatro espacios de experiencias

Con una superficie aproximada de 4.500 m², el festival se desarrollará en un espacio abierto que combinará exposiciones, experiencias, actividades interactivas y oportunidades de conexión empresarial. El recinto contará con cuatro áreas principales: Cerveza y Vino, Té, Café y Jugos de Frutas, y Bebidas Creativas.

El espacio dedicado a la cerveza y el vino presentará productos tradicionales y modernos, combinando los valores de la artesanía tradicional con la producción empresarial. Los visitantes podrán degustar los productos, interactuar con los artesanos y conocer de cerca los procesos de elaboración. También podrán disfrutar de especialidades locales como cha ca (pescado frito y asado), rollitos de primavera de Phung, pasteles de camarones del Lago del Oeste y arroz crujiente de Ninh Binh.

El espacio dedicado al té acercará a los visitantes al arte de degustar y apreciar el té vietnamita, con productos como el té de loto del Lago del Oeste, el té Tan Cuong de Thai Nguyen, el té Shan Tuyet, infusiones de hierbas y productos de té con certificación "Cada comuna, un producto" (OCOP). Los visitantes podrán asistir a demostraciones de preparación del té, degustar distintas variedades e interactuar con los artesanos.

El espacio dedicado al café reunirá a marcas de Hanoi, así como a empresas, cooperativas y establecimientos productores de Dak Lak, Lam Dong, Son La y Dien Bien. Los visitantes podrán participar en demostraciones de preparación de café de filtro, café con huevo y espresso, y descubrir la cultura y el arte del café vietnamita.

Por su parte, el área de Jugos y Bebidas Creativas ofrecerá una amplia variedad de jugos, batidos, tés de frutas, kombucha, bebidas bajas en azúcar, infusiones, cócteles sin alcohol y cócteles elaborados con frutas, hierbas y productos agrícolas vietnamitas. También habrá demostraciones de coctelería y actividades interactivas con bartenders.

Bebidas y desarrollo turístico, de la mano

Uno de los puntos destacados del festival será la presentación del “Mapa de Turismo de Bebidas de Hanoi”, que ofrecerá información sobre cafeterías, establecimientos de bebidas y cócteles destacados mediante códigos QR. Esta iniciativa servirá de base para que Hanoi desarrolle progresivamente recorridos y rutas temáticas en torno a las bebidas, combinando visitas turísticas con experiencias culturales, gastronomía y alojamiento.

El festival también promoverá recorridos por pueblos tradicionales dedicados a la producción de vino, té y café, así como visitas a instalaciones de procesamiento características. De este modo, los visitantes podrán conocer la historia y los procesos de elaboración y degustar los productos directamente en los lugares de producción.

La tecnología estará presente mediante menús electrónicos, códigos QR para realizar pedidos y sistemas de pago sin efectivo. Los organizadores también fomentarán el uso de ingredientes naturales, envases ecológicos y la reducción de plásticos de un solo uso.

Se prevé que el festival atraiga a unos 50.000 visitantes y reúna entre 80 y 100 empresas, pueblos artesanales, entidades turísticas, establecimientos gastronómicos y restaurantes. Tras el evento, Hanoi prevé desarrollar entre uno y dos recorridos turísticos temáticos centrados en las bebidas, con la meta de convertir el festival en un evento anual y en un producto turístico emblemático de la capital durante el período 2026-2030./.

VNA
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