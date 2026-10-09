Líder vietnamita asiste a inicio de proyecto de modernización del sistema de riego en Hung Yen

Hung Yen, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, asistió hoy a la ceremonia de inicio del proyecto de mejora, modernización y saneamiento ambiental del sistema de riego de Bac Hung Hai, celebrada en la comuna de Nhu Quynh, provincia norteña de Hung Yen.



Durante su intervención, el secretario general y presidente To Lam destacó que el desarrollo integral de este sistema debe enmarcarse en la estrategia de garantía de la seguridad hídrica, protección ambiental y desarrollo sostenible del delta del río Rojo.



El dirigente valoró los esfuerzos del Gobierno, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y las autoridades locales en la elaboración de un plan integral que contempla la modernización de las infraestructuras, la gestión y operación del sistema, el control de la contaminación y la preservación de los valores culturales e históricos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, interviene en la ceremonia. (Fuente: VNA)

Subrayó que la protección de las infraestructuras de riego y la recuperación del medio acuático constituyen una responsabilidad compartida por todo el sistema político, las administraciones, los sectores económicos, las empresas y la sociedad.



Asimismo, pidió revisar y coordinar los planes de inversión y gestión con la planificación urbana, industrial, agrícola, de transporte y de infraestructura ambiental, superando los enfoques fragmentados por límites administrativos y reforzando la coordinación interprovincial e intersectorial.



Consideró urgente eliminar las causas fundamentales de la contaminación, controlar estrictamente los vertidos y mejorar la recogida y el tratamiento de las aguas residuales procedentes de zonas urbanas, parques industriales, instalaciones productivas, aldeas de oficios tradicionales y áreas residenciales.



No se puede permitir que la contaminación persista o se repita, perjudicando la salud y las condiciones de vida de la población, ni sacrificar el medio ambiente en aras del crecimiento económico, enfatizó.



También instó a modernizar las infraestructuras, impulsar la aplicación de la ciencia y la tecnología y acelerar la transformación digital. Los proyectos deben ejecutarse de manera coordinada, priorizando el abastecimiento y drenaje de agua, la prevención de desastres naturales, la reducción de las inundaciones y la adaptación al cambio climático.



El dirigente propuso promover tecnologías de monitorización automática, previsión y gestión inteligente, así como construir un sistema de datos compartidos entre los organismos centrales, las autoridades locales y las entidades responsables de la operación.



Además, pidió aprovechar el potencial de Bac Hung Hai vinculando las infraestructuras de riego con el desarrollo urbano, la agricultura ecológica, los servicios, el turismo y la conservación del patrimonio cultural e histórico. El sistema, señaló, no debe considerarse únicamente una infraestructura de riego y drenaje, sino también un espacio con valor económico, ecológico, paisajístico y cultural.



Instó a garantizar la calidad, la seguridad y los plazos de ejecución de las obras, utilizar los recursos de forma eficiente y transparente, y combatir la corrupción, las prácticas negativas, las pérdidas y el despilfarro. También llamó a los habitantes de la región a participar activamente en los proyectos y proteger los recursos hídricos.



El sistema de Bac Hung Hai, cuya construcción comenzó el 1 de octubre de 1958, suministra agua para unas 116.655 hectáreas de tierras agrícolas y de acuicultura, abastece a aproximadamente 3,3 millones de personas y contribuye al drenaje de unas 198.995 hectáreas en Hanoi, y las localidades de Hung Yen, Bac Ninh y Hai Phong.



El proyecto se divide en tres componentes. La fase iniciada este 9 de octubre constituye el primer paso hacia la modernización integral del sistema, con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica, mejorar el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible del delta del río Rojo./.