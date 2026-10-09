Tortugas marinas desovan por sexta vez en isla de Hon Cau

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Las tortugas marinas llegaron por sexta vez este año a la isla Hon Cau, en la provincia de Lam Dong para desovar, según informó la Junta de Gestión de la Reserva Marina de Hon Cau.



Durante una patrulla en la playa de Mui Tau, el personal de la reserva encontró un nido con 82 huevos en la arena. Los huevos pertenecen a una tortuga verde (Chelonia mydas), especie que suele desovar en la zona. Debido a la ubicación del nido, todos los huevos fueron trasladados a un área segura para su incubación y, en condiciones meteorológicas normales, eclosionarán en 45-60 días.



Desde comienzos de 2026, las tortugas marinas han llegado en seis ocasiones a tres playas de Hon Cau: Nhat, Mui Tau y Ba Hon. En tres ocasiones, los nidos pudieron mantenerse en su ubicación original, mientras que en las otras tres fue necesario trasladarlos a una zona de incubación más segura, con un total de 246 huevos protegidos.



La temporada de reproducción de las tortugas marinas suele extenderse de mayo a octubre. En Hon Cau predomina la tortuga verde, incluida en el Libro Rojo de Vietnam y considerada una especie amenazada que requiere protección.



Durante la temporada de desove, el personal y los voluntarios de la reserva patrullan regularmente las playas para proteger a las tortugas. Una vez que la tortuga madre regresa al mar, los huevos son trasladados de inmediato cuando es necesario y se eliminan las huellas del animal para evitar que sean seguidas por personas que pretendan capturarlo con fines de lucro.



Situada a unos 10 kilómetros del continente, la Reserva Marina de Hon Cau abarca unas 12.500 hectáreas y constituye un importante ecosistema marino, con arrecifes de coral y praderas marinas, además de ser hábitat y zona de reproducción de numerosas especies acuáticas de valor ecológico.



En los últimos años, la reserva ha movilizado a voluntarios para participar en la vigilancia y protección de las playas de desove, contribuyendo a proteger numerosos nidos, incubar los huevos y devolver al mar miles de tortugas recién nacidas./.

VNA