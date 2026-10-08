Vietnam sigue de cerca caso de neumonía grave registrado en Rusia

Hanoi (VNA) - Ante la información sobre el fallecimiento en Rusia de un empleado de laboratorio que contrajo una neumonía de causa aún sin determinar, el Ministerio de Salud de Vietnam se puso en contacto con la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país euroasiático para verificar e intercambiar información sobre el caso.



Según la información proporcionada por la OMS hasta el 7 de octubre de 2026, el organismo sigue de cerca el caso y mantiene contactos con las autoridades competentes sobre el incidente ocurrido en Rusia.



El fallecido trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en la provincia homónima, y murió el 2 de octubre tras ser hospitalizado por una neumonía grave. Según las autoridades sanitarias federales rusas, no se han registrado recientemente casos de peste en la provincia de Irkutsk.



Las autoridades rusas han realizado una investigación epidemiológica y aplicado las medidas necesarias de prevención y control. También han identificado a las personas que estuvieron en contacto con el fallecido para someterlas a vigilancia médica y pruebas.



La OMS indicó que hasta el momento no se ha detectado ningún agente patógeno de alto riesgo entre los contactos, y el seguimiento médico de todos ellos ya ha concluido.



El organismo continúa coordinándose con las autoridades rusas para verificar la información difundida por los medios de comunicación y recopilar más datos con el fin de evaluar cualquier posible impacto sobre la salud pública internacional.



Ante esta situación, el Departamento de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud seguirá trabajando estrechamente con la OMS para vigilar y evaluar los riesgos y adoptar oportunamente las medidas de prevención y control necesarias.



El Ministerio de Salud recomienda a la población mantener la calma, seguir la información difundida por las autoridades sanitarias oficiales, y no compartir informaciones no verificadas sobre enfermedades.



Asimismo, aconseja mantener la higiene del entorno, adoptar medidas para prevenir la presencia de roedores y pulgas, y evitar el contacto, la captura o la manipulación de roedores enfermos o muertos de forma anormal sin medidas de protección adecuadas.



Las personas que hayan estado en contacto con una posible fuente de infección o hayan viajado a zonas afectadas deben acudir inmediatamente a un centro sanitario si presentan síntomas como fiebre alta repentina, inflamación dolorosa de los ganglios, tos, dolor torácico o dificultad para respirar, y no deben tomar antibióticos por cuenta propia.



El Departamento de Prevención de Enfermedades continuará actualizando la situación, evaluando los riesgos y proporcionando información oportuna y transparente para que la población pueda adoptar medidas de prevención y proteger su salud y la de la comunidad./.

VNA