Ciudad de Can Tho crea una base para desarrollar servicios sanitarios de alta calidad

Can Tho, Vietnam (VNA) - La inversión en instalaciones sanitarias modernas y de gran escala está reforzando la capacidad de la ciudad de Can Tho para ofrecer servicios médicos especializados, atender las necesidades de la población y consolidar su papel como centro sanitario regional del delta del Mekong.​

El sistema sanitario de la ciudad se moderniza para aumentar el número de camas y desarrollar técnicas especializadas. Entre los proyectos destaca la segunda fase del Hospital Internacional de la Universidad Nam Can Tho, cuya construcción acaba de comenzar con una inversión de unos 57,69 millones de dólares. El centro contará con 20 plantas y dos sótanos y elevará su capacidad de 300 a 1.000 camas.​

En el sector público, el Hospital Oncológico de Can Tho, con 500 camas y una inversión ajustada de 79,69 millones de dólares, está previsto que concluya en 2026. La red oncológica también se ampliará con una tercera instalación en Phong Dien, inicialmente con 120 camas y con capacidad prevista de hasta 400, mientras que el proyecto de ampliación del Hospital General número 10 dispondrá de 200 camas y una inversión de 20,96 millones de dólares.​

Los nuevos proyectos combinan el aumento de capacidad con tecnologías avanzadas, transformación digital y desarrollo de recursos humanos. La segunda fase del Hospital Internacional de la Universidad Nam Can Tho contempla quirófanos robotizados, sistemas de tomografía computarizada, radioterapia mediante aceleradores lineales, historias clínicas electrónicas y una plataforma para helicópteros de emergencia en la azotea.​

El hospital se desarrollará bajo el modelo de Centro de Medicina Académica, que integra atención especializada, formación, investigación y transferencia de tecnología.​

El sector sanitario privado también contribuye a mejorar la atención especializada. Nguyen Van Hoang, director del Hospital Hoan My Cuu Long, señaló que el Centro de Gastroenterología y Endoscopia, puesto en funcionamiento en agosto de 2026, recibió una inversión de más de 2,19 millones de dólares, cuenta con seis salas de endoscopia y puede realizar entre 60 y 90 procedimientos diarios.​

Según el médico, los sistemas de endoscopia Olympus EVIS X1, con resolución 4K e integración de las tecnologías NBI, TXI y Pentax, permiten detectar con precisión lesiones precancerosas y cánceres del aparato digestivo en etapas tempranas.​

Estas inversiones no sólo responden a las necesidades sanitarias locales, sino que también contribuyen a desarrollar Can Tho como centro regional de salud, educación y formación, ciencia y tecnología en el delta del Mekong./.